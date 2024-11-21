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        Haberler Dünyadan Lady Gaga 2025 Coachella Festivali'nde sahne alacak: Coachella'da sahneye çıkacak isimler - magazin haberleri

        Lady Gaga 2025 Coachella Festivali'nde sahne alacak

        Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan, ABD'nin en büyük festivali Coachella'da sahne alacak isimler açıklandı. 2025 Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nin baş sanatçılarından biri, Lady Gaga oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 17:24 Güncelleme: 21.11.2024 - 17:24
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        Coachella'nın ana sahnesi ona emanet
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        Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella'da gelecek yıl sahne alacak isimler belli oldu.

        Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nin 2025 sahnesinde Lady Gaga, Travis Scott, Green Day ve Post Malone, baş sanatçılar olarak yer alacak.

        11 - 13 Nisan ve 28 - 20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek festivalde Lady Gaga, ikinci kez sahne alacak. 2017'de hamileliği nedeniyle festivalden çıkan Beyonce'nin yerine festivale dâhil olmuştu.

        Green Day grubu gelecek yıl, ilk kez grup olarak festivalde sahne alacak.

        Travis Scott'ın 2020'de festivalde sahne alması planlanmıştı, ancak pandemi nedeniyle festival iptal edilmişti.

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        Post Malone, daha önce defalarca kez Coachella'da sahne almış olsa da ilk kez ana sahnede yer alacak.

        California'nın Indio şehrinde yapılan Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde sahne alacak diğer isimlerden bazıları şöyle: Missy Elliot, Megan Thee Stallion, Charli XCX, Anitta, Benson Boone, FKA Twigs, Clairo, Zedd, Junior H, Jennie, Glorilla, Lisa, Mustard, Ivan Cornejo, Kraftwerk, Shaboozey, The Go-Gos, Tyla.

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