Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella'da gelecek yıl sahne alacak isimler belli oldu.

Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nin 2025 sahnesinde Lady Gaga, Travis Scott, Green Day ve Post Malone, baş sanatçılar olarak yer alacak.

11 - 13 Nisan ve 28 - 20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek festivalde Lady Gaga, ikinci kez sahne alacak. 2017'de hamileliği nedeniyle festivalden çıkan Beyonce'nin yerine festivale dâhil olmuştu.