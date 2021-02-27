Gaga dün yaptığı açıklamada, "Koji ve Gustav'ı bilmeden satın aldıysanız bile ödül aynı. Kalbim hasta, canım yanıyor. Ailemin yeniden bir araya gelmesi için dua ediyorum. Ryan ailem için savaştı. Kendini riske attı. O gerçek bir kahraman." demişti.