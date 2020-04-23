Lahana diyeti şok diyetler arasında yer alır ve sağlıklı değildir. Bir hafta da 5 kilo verdiren diyet gibi saçmalıklar insan sağlığıyla ne kadar oynandığını gösteriyor. Çünkü bir hafta da kaybedilen kilo değil su kaybıdır. Ve vücudun birçok organında tahribata yol açar.

Lahana Diyeti Yağ Yakar mı?

1kâse lahana çorbası 20 kalori içerir. Sürekli tüketilmesi sonucunda aldığınız kalori yoğun bir şekilde azalmaya başlar. Yani 2000 kalorilik vücut ihtiyacının 700civarına inmesi demek artık vücuttaki yağ oranının değil, kaslardan ya da karaciğerden depolanan enerjinin alınması demektir. Çünkü vücut su kaybına uğrar ve enerji boşluğu oluşur. Ve sistem bu şekilde işleyerek kas dokularını kullanmaya başlar ve yağ dokuları aynı kalır. Yani 1 haftalık lahana diyetiyle kilo kaybedersiniz ama kaybettiğiniz yağlarınız değil vücudunuzdaki sudur ve hatta kas dokusunu da kaybedersiniz.

Lahana diyeti sonrasında kaybettiğiniz kiloları tekrar fazlasıyla geri alabilirsiniz. Sonrasında metabolizma yavaşlamaya başlar ve bunun sonucunda vücut kendini güvene alır. Ve artık normal kalori aldığınız zaman da kilo almaya başlarsınız. İlk anda lahana diyetiyle tokluk hissi veren hormonlar sonrasında açlık hissi yaşarlar. Metabolizmanın kendini toparlaması ise uzun zaman alır.

Lahana diyeti yaparken gaz yapıcı özelliği nedeniyle aşırı şişkinlik, karın ağrısı ve gaz sıkıntısı yaşarsınız. Kalorisi düşük olduğundan bir kaç gün sonra, halsizlik ve güç kaybı şikayeti başlar ve bu da enerjinizi düşürür.

Ve bu tarz sıkıntılar ruh halinizi de bozar. Sürekli sinirlilik ve stres yaşarsınız. Uygun olmayan şok diyetler çarpıntı ve kalp rahatsızlıklarını ortaya çıkarır. Yani kısacası lahana diyeti sağlıklı kilo vermeyle ilgisi olmayan ve kiloyu korumada da hiç bir etken sağlamayan bir diyettir.