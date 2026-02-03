Lahmacun tarifi: Evde pratik ve nefis lahmacun nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Aynı dönemde benzer yöntemlerle hazırlanan yemekler Levant coğrafyasında da görülür; Suriye, Lübnan ve Irak mutfaklarında farklı adlar ve içeriklerle hazırlanmış örnekler bulunur. Buna karşın lahmacunun bugünkü adı, malzeme oranı ve sunum biçimi Anadolu’da netlik kazanmıştır. Türk mutfağında kullanılan hamurun inceliği, etin sebzelerle dengeli biçimde harmanlanması ve yüksek ısıda kısa sürede pişirme anlayışı, bu yemeği bölgedeki benzerlerinden ayırır. Kültürel aktarım yoluyla çevre ülkelere yayılmış olsa da lahmacun, tarihsel süreç ve mutfak pratiği bakımından Türkiye ile özdeşleşmiş bir yemektir.

LAHMACUN TARİFİ

Lahmacunun kalori değeri, kullanılan malzeme miktarı ve hamurun inceliğine bağlı biçimde değişir. Standart ölçülerle hazırlanan bir adet orta boy lahmacun yaklaşık 250 ila 300 kalori aralığında yer alır. Bu değerin büyük bölümü hamurdan gelen karbonhidrat ve kıymadan gelen yağ ile proteinden oluşur. İç harçta yağ oranı yüksek kıyma tercih edilirse toplam enerji miktarı yükselir.

Evde hazırlanan lahmacunlarda kullanılan yağ miktarı kontrol altına alındığında kalori seviyesi düşürülebilir. Yanında tüketilen ayran, salata ya da turşu kalori dengesini etkilemezken porsiyon sayısı arttıkça toplam enerji alımı yükselir. Dengeli tüketildiğinde lahmacun, tek başına doyurucu bir öğün niteliği taşır. Lahmacun Malzemeleri Hamur İçin 5 su bardağı elenmiş un

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

Hamur yapımında maya kullanılmaz. Bu sayede hamur çok ince açılabilir ve pişme sırasında gevrekliğini korur. İç Harç İçin 300 gram orta yağlı dana kıyma

2 adet orta boy soğan

2 adet sivri biber

1 adet kapya biber

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sebzelerin taze ve sulu yapıda olması, harcın hamurla daha iyi bütünleşmesini sağlar. Lahmacun yapılışında un geniş bir yoğurma kabına alınır. Tuz eklendikten sonra karıştırılır. Ilık su azar azar ilave edilerek orta sertlikte bir hamur yoğrulur. Hamur pürüzsüz bir yapı kazanana kadar yoğurma işlemine devam edilir. Hazırlanan hamur üzeri örtülerek yaklaşık 20 dakika dinlendirilir. Dinlenme süresi, hamurun açılmasını kolaylaştırır. Soğan, biberler ve domatesler rondodan geçirilir. Elde edilen karışım fazla suyunu bırakıyorsa hafifçe süzülür. Kıyma derin bir kaba alınır. Üzerine sebze karışımı eklenir. Salça, baharatlar, tuz ve sıvı yağ ilave edilir. Tüm malzemeler homojen bir kıvam alana kadar yoğrulur.

Son aşamada ince kıyılmış maydanoz eklenir ve tekrar karıştırılır. Harç ne çok sulu ne de kuru olmalıdır. Dinlenen hamur bezelere ayrılır. Her beze un yardımıyla oldukça ince açılır. Açılan hamurların üzerine iç harçtan ince bir tabaka halinde yayılır. Harcın hamurun kenarlarına kadar ulaşması, pişme sırasında eşit lezzet sağlar. Fırın önceden en yüksek dereceye getirilir. Fırın tepsisi ya da pizza taşı mutlaka ısıtılır. Hazırlanan lahmacunlar sıcak tepsiye yerleştirilir. Ortalama 6–8 dakika içinde pişme gerçekleşir. Kenarların hafif renk alması ve alt yüzeyin çıtır hale gelmesi yeterlidir. Ev tipi fırınlarda pişirme süresi değişkenlik gösterebilir. Pişen lahmacunlar fırından çıkar çıkmaz üst üste konulmadan servis tabağına alınır. Yanında bol yeşillik, limon dilimleri ve ince doğranmış soğan sunulabilir. Sıcak servis edilmesi lezzeti belirgin biçimde artırır. Lahmacun yanında sunulan eşlikçiler, yemeğin tadını dengeler ve daha keyifli bir sofraya katkı sağlar. Taze yeşillikler, ince doğranmış maydanoz, roka ve marul ile hazırlanmış sade bir salata ferah bir tamamlayıcı olur.