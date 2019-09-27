Lahmacun Tarifi, Nasıl Yapılır?
Lahmacun Urfa yöresine ait bir hamur işidir. Oldukça fazla sevilen ve tüketilen bir yemek türüdür. Genellikle pidecilerde yenilen bu lahmacunu evde de hazırlamak mümkün.
Lahmacun Tarifi Malzemeleri:
Hamuru İçin:
- 3 su bardağı un,
- Yaş Maya(1 tatlı kaşığı)
- Tuz ve su
İç Harcı İçin:
- 400 gr kıyma,
- 1 adet orta boy soğan,
- 1 çorba kaşığı biber salçası,
- 1 çorba kaşığı domates salçası,
- Yarım çay bardağı sıvı yağ,
- 1 çay bardağı su,
- Maydanoz
Lahmacun Tarifi Hazırlanması:
- Bir kaba un koyarak ortası açılır.
- Yaş maya ilave edilir ve suyla inceltilerek çözdürülür.
- Tuzu da ekleyerek hamuru yoğurulur.
- Hamur kabarması için bırakılır.
- Tüm iç malzemeleri doğrayıp hazırlayarak hepsi karıştırılır. (köfte harcı gibi)
- Kabaran hamurdan 6 parça çıkarılarak her parça merdane yardımıyla açılır.
- Hazırlanan karışım hamurun üzerine yayılır.
- Yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizilir ve 220°C de pişirilir.
- Servise hazırdır.
- Afiyet olsun!
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