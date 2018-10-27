Lahti - PS Kemi düellosu

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. Lahti, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü PS Kemi takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. Maç öncesi Lahti 40 puanla 7. sırada, PS Kemi 21 puanla 12. sırada bulunuyor. Lahti son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. PS Kemi son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 266 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lahti kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.30, PS Kemi sahadan galip ayrılırsa 6.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Lahti son hafta oynanan Ilves maçında 0-1 kazandı.

PS Kemi ise IFK Mariehamn karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Lahti, evinde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 18 gol yedi.

PS Kemi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti. PS Kemi, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 34 kez topu kendi kalesinde gördü.

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