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        Haberler Spor Basketbol NBA Lakers ikinci maçında yıldızlarıyla kazandı - Basketbol Haberleri

        Lakers ikinci maçında yıldızlarıyla kazandı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncuları Anthony Davis ve LeBron James'in üstün performanslarının yardımıyla konuk ettiği Phoenix Suns'ı 100-95 yenerek sezonun ilk galibiyetine ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:48 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:48
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        Lakers ikinci maçında yıldızlarıyla kazandı
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        NBA'de normal sezona 2 maçla devam edildi. İlk maçında Denver Nuggets'a kaybeden Lakers, Suns karşısında özellikle son periyottaki sert savunmasıyla rakibi 11 sayıda tutarak mücadeleden galip ayrıldı.

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        Lakers'ta Anthony Davis 30 sayı, 12 ribaunt, 3'er blok ve top çalma, LeBron James 21 sayı, 9 asist, 8 ribaunt, D'Angelo Russell 14 sayı ve 5 asist, Austin Reaves 10 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

        İkinci maçında ilk kez kaybeden Suns'ta Kevin Durant 39 sayı, 11 ribauntla maçın en skorer oyuncusu olurken, Eric Gordon 15 sayı, Jordan Goodwin 14 sayı ve 6 ribaunt, Josh Okogie 10 sayı ve 8 ribaunt üretti.

        ÇEKİŞMELİ MAÇTA KAZANAN BUCKS

        Diğer karşılaşmada Milwaukee Bucks, çekişmeli geçen mücadelenin ardından ağırladığı Philadelphia Sixers'ı 118-117 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

        Bucks'ta Damian Lillard 39 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Giannis Antetokounmpo 23 sayı ve 13 ribaunt, Brook Lopez 13 sayı, Bobby Portis 10 sayı ve 6 ribauntla galibiyette etkili oldu.

        Sixers'ta Tyrese Maxey 31 sayı, 8 asist ve 4 ribaunt, Kelly Oubre 27 sayı ve 4 ribaunt, Joel Embiid 24 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Tobias Harris 20 sayı ve 7 ribaunt, De'Anthony Melton 10 sayılık performans gösterdi.

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