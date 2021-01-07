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Lale Cangal'dan Cemal Hünal paylaşımı

Oyuncu Lale Cangal, eşi Cemal Hünal ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Cangal, gönderisine, "Kendi iyi çıktığım fotoğrafları koymak aslında tarzım değil ama bu adamla fotoğrafım cidden az" notunu düştü

Lale Cangal'dan Cemal Hünal paylaşımı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Oyuncu Lale Cangal ile Cemal Hünal, 2011 yılında evlendi. 39 yaşındaki Cangal, eşi ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Lale Cangal, çok sayıda beğeni alan gönderilerine şu notu düştü:

Ben sevdiklerimi sosyal medyada gösterip, paylaşamazken öyle bir iş çıkar ki, onu 7-24 tüm mecralarla paylaşmak zorunda kalırsın. İşte o yüzden artık onu sosyal medyamdan sakınmayacağım. Sizce Cemal, hayatının normalini yaşamaya mı gitti, yarışmaya mı gitti? Bunu zamanla göreceğiz... Sizce sabır ve açlık performansı nasıl olacak? Ben gerçekten yorum yapamıyorum. Göreceğiz. Bir de kendi iyi çıktığım fotoğrafları koymak aslında tarzım değil ama bu adamla fotoğrafım cidden az.

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