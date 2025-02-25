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        Haberler Spor Futbol İspanya LaLiga'da İsrail protestolarına devam - Futbol Haberleri

        LaLiga'da İsrail protestolarına devam

        İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga), Filistin topraklarını işgali, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları dolayısıyla İsrail devletine karşı gösteriler devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:50 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:50
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        LaLiga'da İsrail protestolarına devam!
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        LaLiga'nın 24. haftasında 15 Şubat'ta oynanan Osasuna-Real Madrid maçında Osasunalı taraftarların açtığı "İsrail'e kırmızı kart göster" pankartı büyük yankı uyandırdı.

        LALİGA'DA BİNLERCE ALAVES TARAFTARI İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERDİ

        Alaves'in sahası olan Mendizorroza Stadı'nda oynanan ve konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona eren maç öncesi Alavesli taraftarlar, yaptıkları koreografide Filistin bayrağı açarak ellerinde tuttukları kırmızı kartonlarla soykırımcı İsrail'e kırmızı kart göstererek tepkilerini ortaya koydu.

        Benzer bir şekilde Sevilla ile Mallorca'nın 1-1 berabere kaldığı maçın oynandığı Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda da taraftar grubu "İsrail'e kırmızı kart göster" yazılı pankart ve Filistin bayrağı açtı.

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        Taraftarlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı İsrail takımlarının tüm uluslararası sportif müsabakaların dışında bırakılmasını istedi.

        İspanya'daki stadyumlarda yaşanan İsrail'e yönelik protestolar, uzun zamandır dünya genelinde birçok ülkede görülüyor.

        CELTİC TARAFTARLARININ ÇAĞRISI ETKİLİ OLDU

        Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede Filistin'e destek için protesto gösterileri düzenlemesi için çalışma yaptığını duyuran Celtic'in "Yeşil Tugay" (Green Brigade) taraftar grubu, İskoçya ile birlikte İspanya'dan Şili'ye, Türkiye'den İtalya'ya Endonezya'dan Belçika'ya birçok ülkede yapılan maçlarda tribünlerden farklı dil, ırk ve dine mensup taraftarı bir araya getirerek "İsrail'e Kırmızı Kart Göster" (Show Israel The Red Card) pankartları açılmasını sağlamıştı.

        FIFA VE UEFA'DAN ÇİFTE STANDART

        Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk, kadın, yaşlı demeden 48 bini aşkın Filistinli'yi katleden İsrail, ateşkese kadar geçen 15 ayda spor organizasyonlarında boy göstermeyi sürdürdü.

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        Sporda uluslararası çatı kuruluşları, 1 yılı aşkın süredir devam eden soykırıma rağmen İsrail takımlarına ve sporcularına yaptırım uygulamak bir yana, kınama mesajı dahi yayımlamadı. İsrailli sporcular, Filistin topraklarında sporcular öldürülürken, uluslararası turnuvalarda mücadeleye devam etti.

        İsrail'in işlediği insanlık suçunu görmezden gelen sporun çatı kuruluşların, 2022 yılında Ukrayna'yı işgal eden Rusya için aldığı kararlar ise dikkati çekmişti.

        UEFA, Rusya'nın Ukrayna işgalinin daha ikinci gününde, "Uluslararası toplumda, Avrupa'nın güvenliği konusunda endişeler bulunmaktadır. Ukrayna'da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz. UEFA, olimpik ruha uygun, barış ve insan haklarına saygı gibi Avrupa'nın ortak değerleri çerçevesinde futbolu geliştirmek için çalışmaktadır." ifadelerinin yer aldığı mesaj yayımlamıştı. Aynı gün toplanan FIFA, Rusya'da uluslararası futbol maçlarının oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıklamıştı. Çatışmaların başladığı dördüncü günde ise FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya almıştı.

        Rus takımları, o günden bu yana uluslararası alanda müsabakalara katılamıyor.

        UEFA ve FIFA, Rusya'ya karşı bu tutumuna karşın, İsrail konusunda deyim yerindeyse "üç maymun"u oynadı. Öyle ki FIFA, mayıs ayında kendilerine başvuran ve İsrail'in turnuvalardan men edilmesini isteyen Filistin Futbol Federasyonuna olumlu ya da olumsuz bir cevap dahi veremedi.

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