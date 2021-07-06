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Lambda virüsü nedir, nasıl bulaşıyor? Lambda varyantı belirtileri neler? Bu kez lambda tehlikesi

Koronavirüs salgınında yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Delta varyantının dünya genelinde yarattığı panik sonrası bu kez lambda varyantı ile ilgili araştırmalar iyice arttı. Vatandaşlar lambda varyantının ne olduğunu ve nasıl bulaştığını merak ediyor...

Lambda virüsü nedir, nasıl bulaşıyor? Lambda varyantı belirtileri neler? Bu kez lambda tehlikesi

Koronavirüsle mücadele dünya çapında hızla yol alırken bir yandan ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantları kafaları karıştırıyor. Salgın tedbirleri ve aşı çalışmalarıyla normalleşmeyi hızlandırmaya çalışan ülkeler bir süredir virüsün yeni bir mutasyonu olduğu söylenen lambda varyantıyla uğraşıyor. Peki lambda mutasyonu belirtileri neler? İşte merak edilenler...

Lambda varyantı nedir, belirtileri nelerdir?

Koronavirün farklı bir varyantı olan lambda varyantının semptomlarıyla ilgili olarak, diğer mutasyonlardan görüln farklı bir belirti rapor edilmedi, ancak doktorlardan gelen bazı anekdot raporlarına dayanarak, bağırsak problemlerinin daha sık görülebileceği belirtildi.

Lambda varyantı hangi ülkelerde var?

Lambda varyantının görüldüğü Brezilya, Arjantin ve Şili'nin de aralarında bulunduğu 29 ülkenin yedisi Latin Amerika'da yer alıyor.

Peru'da bulaşma vakalarının %80'inden fazlası lambda varyantı ile ilişkilidir. Geçen ay, ülke küresel olarak en yüksek ölüm oranını da Peru'da kaydetti.

Şili'de zamanla artan ve Lambda bugün DSÖ'ye göre son 60 gün içinde bildirilen sıralı vakaların yüzde 32'sini temsil ediyor. Bu, lambda'nın Brezilya Gama varyantına (%33) benzer oranlarda ve İngiliz Alfa'sının (%4) çok üzerinde dolaşımda olduğu anlamına gelir.

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