"ARAMIZDAN ÇOK ERKEN AYRILDI"



Stephanie Reddick, eşinin ölümünün duyurulmasından kısa süre sonra yaptığı açıklamada, "Lance aramızdan çok erken ayrıldı. Bu platformlarda paylaştığınız yoğun sevgi, destek ve güzel hikâyeleriniz için teşekkür ederiz. Mesajlarınızı görüyorum ve onlar için ne kadar minnettar olduğumu ifade edemem" ifadelerini kullanmıştı.



Fotoğraflar: AP, Reuters