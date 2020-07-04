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Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın 70 yıldan uzun süredir yollarda olan modeli Defender, yeni versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu.

1948 yılında ilk kez Amsterdam Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Defender, 4 Temmuz itibariyle bayilerde yerini aldı. Aracın fiyatının 1 milyon 30 bin TL’den başladığı açıklandı.

İlk olarak Defender 110 versiyonuyla Türkiye’de yollarla buluşacak olan Defender’da, 240 beygir güç üreten D240 2.0 litrelik dizel motorla birlikte, S, SE, HSE ve First Edition olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği sunuluyor.

'BEKLEDİĞİMİZE DEĞDİ'

Yeni Land Rover Defender’ın Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "Land Rover’ın bugüne kadar ürettiği en yetenekli 4x4 modeli olan yeni Land Rover Defender, 70 yılı aşkın tarihinde yeni bir dönem açıyor. Yepyeni teknolojilerle geliştirilen, arazi özellikleriyle geçmişin izlerine sadık kalan ve aynı zamanda şehir kullanımı için de özellikler sunan Land Rover’ın bu modeli, dünyaya şeklini vermek için aramıza geri döndü" dedi.

Borusan Otomotiv Jaguar Land Rover Genel Müdürü Cem Uluğtekin de, "Uzunca bir süre ülkemizde de üretilen bu efsane modelin en güncel versiyonu, kendine özgü tarzı ve yepyeni tasarımıyla beklemeye değer olmuş. Yeni Land Rover Defender, arazideki yetenekleriyle birlikte şehirde de konfor yaşatacak" dedi.

TÜM VERSİYONLARDA BUZDOLABI STANDART

Yapılan açıklamaya göre, Land Rover’ın 'Ekstrem Test' prosedürlerine dayanabilecek şekilde tasarlanan ve D7x mimarisi üzerinde yükselen yeni Defender’ın bu yeni platformu, elektrikli güç aktarma organlarını desteklerken, bağımsız havalı süspansiyon için zemin hazırlıyor.

Yeni Defender 110, opsiyonel olarak sunulan 5+2 oturma konfigürasyonu ile kalabalık seyahat imkanının yanında, ikinci sıra koltukların arkasında bin 75 litre, ikinci sıra katlandığında ise 2 bin 380 litreye kadar yük alanı sunuyor.

Yeni Defender, “Yapılandırılabilir Terrain Response” özelliğini kullanıcılarına sunan ilk Land Rover modeli olurken, çift kavramalı otomatik şanzımanı, 3 bin 500 kg’lık maksimum yük çekebilme kapasitesi ve 300 kg’lık statik çatı yükü taşıyabilme kapasitesi gibi özelliklere sahip.

Yeni Defender'in, 900 mm derinliğindeki sulardan geçebildiği de verilen bilgiler arasında. SE, HSE ve First Edition paketlerinde orta konsol buzdolabının standart olarak sunulduğu da kaydedildi.