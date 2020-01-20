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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa),Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa),Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa),Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı