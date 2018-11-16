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Lara Di Lara şarkıları şimdi senfonik!

Alternatif müziğin sevilen seslerinden Lara Di Lara, Eskişehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın yaklaşık 80 üyesiyle birlikte şarkılarını seslendirdi

16.11.2018 - 14:51 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Alternatif müziğin sevilen seslerinden Lara Di Lara, geçtiğimiz aylarda Eskişehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaştı. Sözü ve müziği başarılı sanatçının kendisine ait olan toplam 16 şarkıdan oluşan “Hazineler İçindesin” albümünden şarkıları senfoni orkestrası eşliğinde yaklaşık 80 müzisyenle birlikte seslendirdi.

Şef Ender Sakpınar yönetiminde gerçekleştirilen konserde şarkıların her biri Tolga Taviş’in düzenlemeleriyle dinleyiciyle buluştu.

Klavyelerde Burak Irmak, gitarlarda Deniz Aydemir’in eşlik ettiği görkemli konserde, bandoneoncu Ortaç Aydınoğlu da konuk sanatçı olarak yer aldı.

Gecenin videolarını tüm dinleyicilerin beğenisine sunacak olan başarılı isim Lara Di Lara, geceden toplam 10 videoyu 10 hafta boyunca tüm müzikseverleriyle buluşturacak. 

Sevenleriyle her hafta bir video çalışmasını buluşturacak olan Lara Di Lara, açılış videosu olan “Kalbin İçi” ile bugün YouTube LaraDiLaraVEVO kanalında ve eş zamanlı olarak Apple Music tarafında açılıyor!

Lara Di Lara & Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası “Hazineler İçindesin” video kliplerinin açılış tarihleri ise şöyle;

-Kalbin İçi 16 Kasım

-Bir Garip Hal 23 Kasım

-Rüzgar 30 Kasım

-Gün Doğumuna 7 Aralık

-Sıradan Dediğin 14 Aralık

-İyiyim Ama Değilim

-Bencil 28 Aralık

-Buluşmuşuz Aslında 4 Ocak

-Hazineler İçindesin 11 Ocak

-Neler Neler 18 Ocak

 

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