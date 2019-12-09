Las Tesis nedir? Las Tesis ne demek, ne anlama geliyor? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaktadır. Kadın Meclisleri, sosyal medya hesabından Şili’deki danslı protestoyu İstanbul’da da yapmak için çağrıda bulunmuştu. İşte Las Tesis hakkında bilgiler...

LAS TESİS NE DEMEK?

Şilili kadınların dünyaya yayılan danslı protestosuna "Las Tesis" ismi verilmektedir. Las Tesis Şili'de bir feminist örgüt olarak kadına yönelik cinsel saldırı, istismar ve şiddetlerde danslı protesto yapmaktadır.