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Havuz inşaatında bulundu... Buz Çağı'ndan kalma! 0:00 / 0:00

DHA / HABERTURK.COM

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentinde bir evin havuz inşaatında tarih öncesine ait bir atın kemikleri bulundu.

Uzmanlar, atın Buz Çağı'nda 6 bin ile 14 bin yıl önce yaşamış olabileceğini belirtti.

Evin, Tule Springs Fosil Yatakları Ulusal Anıtı ve Buz Devri Fosilleri Eyalet Parkı'na yakın olduğu açıklandı.

TEST EDİLECEK

Nevada Bilim Merkezi'ndeki araştırma direktörü paleontolog Joshua Bonde, ABD Jeoloji Araştırması Kurumu'ndaki araştırmacıların atın ne zaman öldüğüne dair daha kesin bir fikir edinmek için numuneyi test edeceğini söyledi.

Bonde atın yaşadığı zamanda bölgenin bataklık olduğunu ve nesli tükenmiş mamutlara, develere, kurtlara ve diğer memelilere ev sahipliği yapmış olabileceğini ekledi.

"BU BİR SÜRPRİZ"

Çoğu kişinin çocukken fosil bulmak istediğini belirten evin sahibi Matt Perkins, "Arka bahçemizde bir fosilin olması gerçekten şaşırtıcı. Bu bir sürpriz, hala bunun yaşanmış olabileceğini düşünemiyoruz" dedi.

Perkins, fosili Nevada Bilim Merkezi'ne veya üzerinde çalışabilecek bilim insanlarına ödünç vermeyi planladıklarını söyledi.