Lask Linz - WAC maçı istatistikleri

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Lask Linz, 02 Eylül 2018 Pazar günü WAC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Lask Linz 10 puanla 3. sırada, WAC 8 puanla 4. sırada bulunuyor. Lask Linz son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. WAC, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 679 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lask Linz kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, WAC sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Lask Linz önceki hafta Mattersburg mücadelesinde 2-1 yenildi.

WAC ise Rapid Vienna karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Lask Linz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Lask Linz, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

WAC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. WAC, 9 gol atarken 4 gol yedi.

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