Latif Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Latif Doğan hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler

Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Latif Doğan hakkında sorgulamalar arttı. "Latif Doğan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" soruları yanıtını arıyor. Peki, "Latif Doğan evli mi, eşi kim?" İşte Latif Doğan'ın hayatı hakkında merak edilen soruların yanıtı...

LATİF DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Latif Doğan, müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başlamıştır. Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açmıştır. Adının duyulması ise bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde olmuştur. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapmıştır.

2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı. Latif Doğan, Asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov’u yapmaya başlamıştır. Latif Doğan'ın eşinin ismi Emine Doğan Abbasoğlu'dur.