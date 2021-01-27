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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1214, Meksika'da 1743, Arjantin'de 219, Kolombiya'da 381, Peru'da 220, Şili'de 24, Ekvador'da 29 ve Bolivya'da 54 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1214 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 218 bin 878'e, 61 bin 963 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 933 bin 356'ya yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 715 bin 253 vaka ve 51 bin 838 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 798 bin 655'e ulaştı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1743 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 165 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 152 bin 16'ya, toplam vaka sayısı 1 milyon 778 bin 905'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 348 bin 660'a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 219 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 47 bin 253'e, 10 bin 409 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 885 bin 210'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 674 bin 555 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 381 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 52 bin 128'e çıktı.

Son 24 saatte 13 bin 606 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 41 bin 352'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 864 bin 904'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 220 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 913 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 107 bin 239'a, virüse bağlı can kaybı 40 bin 107'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 22 bin 736'ya yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 24 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 18 bin 23’e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 322 artışla 706 bin 500'e, iyileşenlerin sayısı 662 bin 460'a ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 29 artarak 14 bin 668'e, vaka sayısı 579 artışla 242 bin 146'ya yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 204 bin 71 kişi iyileşti.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 390 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 205 bin 208'e, virüse bağlı can kaybı 10 bin 105'e, sağlığına kavuşanların sayısı 152 bin 555'e çıktı.

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