Lauren Sanchez, bekârlığa veda partisi sonrası Cannes'da nişanlısı Jeff Bezos'la buluştu

Lauren Sanchez, gelecek ay İtalya'da evleneceği Jeff Bezos'la düğünü öncesinde, aralarında Katy Perry, Kim Kardashian ve Eva Longoria'nın da bulunduğu kız arkadaş grubuyla geçtiğimiz günlerde Paris'te bekârlığa veda etti.

Lauren Sanchez, Kim Kardashian ve diğer arkadaşlarıyla Paris'te bekârlığa veda etti

Sanzhez, kız arkadaş kutlamasıyla ilgili sosyal medya paylaşımına, "Etrafım karanlık zamanlarda yolumu aydınlatan ve kalbimi şekillendiren kadınlarla çevrili" diye yazdı.

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Kim Kardashian - Katy Perry

Lüks teknede ve eğlence mekanında üst üste yaptığı kutlamalarla bekârlığa veda eden eski Emmy ödüllü gazeteci Sanchez, arkadaşlarıyla eğlence dolu birkaç günün ardından milyarder iş insanı nişanlısı Jeff Bezos'la Cannes şehrinde bir araya geldi.

55 yaşındaki Sanchez ve 61 yaşındaki nişanlısı Bezos, Paris buluşmasında neşeli halleriyle dikkat çekti.

Beyaz bir mini elbise giyen Sanchez el ele tutuştuğu nişanlısıyla Paris'in ünlü bir restoranında akşam yemeğine giderken görüntülendi.