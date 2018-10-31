Laurent Blanc ismi, Fenerbahçe'nin teknik direktör Cocu ile yolları yolları ayırmasıyla birlikte gündeme geldi. Fransız teknik adam Laurent Blanc son olarak Paris Saint-Germain FC takımını çalıştırmıştı. Futbolculuk ve Teknik Direktörlük kariyerinde sayısız başarılara ulaşan Blanc, aynı zamanda otoriteler tarafından gelmiş geçmiş en başarılı son adamlardan birisi olarak gösterilmektedir. İşte, Laurent Blanc'in hayatına ve kariyerine dair tüm detaylar...

LAURENT BLANC KİMDİR?

Laurent Blanc, 19 Kasım 1965 tarihinde Ales, Fransa'da doğdu.

Futbolculuk Kariyeri

1983 yılında Fransa 2. ligi takımlarından Montpellier HSC'de başlayan kariyeri, Napoli'de devam etmiş, buradaki bir sezondan sonra ülkesine, Nîmes Olympique'e dönmüştür. Nîmes Olympique'de geçen bir yıldan sonra AS Saint-Étienne'e geçen Laurent Blanc, savunmanın ortasında oynamasına rağmen iki yılda attığı toplam 18 golle iyice göz önüne çıkmış ve AJ Auxerre'e transfer olmuştur. Sonraki sene Barcelona'ya transfer olur ve Bobby Robson ile çalışır. La Liga'daki ikinciliğin üstüne Copa del Rey ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nıda kazanırlar.

1997 yılında Fransa geri dönen Laurent Blanc, Olympique de Marseille'yla anlaşır. 1998 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Laurent Blanc, Fransa millî futbol takımının da kaptanıydı. Ancak yarı final maçında, Hırvatistan millî futbol takımına karşı aldığı kırmızı kartla, final maçına çıkamadı. Çeyrek final maçında Paraguay'ye karşı, uzatma dakikalarında attıgı gol Dünya Kupalarında atılan ilk altın golüdür.

Ardından Inter Milan'a transfer oldu. 2000 yılında oynanan 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa ile bu sefer finalde İtalya'yı yenen takım oldu ve kupayı kaldırdı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından millî takımı bıraktığını açıkladı.

2001 yılından 2003 yılına kadar Manchester United'de oynayan Laurent Blanc, Lazio'ya transfer olan Jaap Stam'ın yerine alınmıştır.

Gelmiş geçmiş en başarılı son adamlardan birisi olarak gösterilmektedir.

Teknik Direktörlük Kariyeri

Teknik direktörlük kariyerine Bordeaux ile başlayan Fransız teknik adam, takımının başında çıktığı 159 maçta aldığı 94 galibiyet ve 29 beraberlikle harika bir grafik ortaya koydu. Bordeaux, Blanc'ın ilk görev yılında sezonu Lyon'un arkasında 2. sırada tamamladı. Blanc, yükselişini sürdürdü ve takımdaki 2. senesinde Ligue 1'de 80 puanla şampiyonluğa ulaştı. Fransız teknik adamın Bordeaux'taki son senesi istediği gibi geçmedi. Blanc, sezonu 6. sırada tamamladı ve takımdan ayrıldı.

1 Temmuz 2010'da Fransa Milli Takımı'nın başına geçen Blanc, müthiş bir sıçrama gerçekleştirdi. Ülkesinin milli takımını yönetme şansı yakalayan Blanc, çıktığı 27 karşılaşmada 16 galibiyet, 7 beraberlik aldı. 2012 Dünya Şampiyonası Çeyrek Finali'nde şampiyon İspanya'ya elenen Fransa, beklenilen performansın altında kalınca turnuva sonunda Blanc ile yollar ayrıldı.

Blanc, Fransa Milli Takımı'nın ardından yeniden yapılanmaya giden PSG'nin başına getirildi. PSG ile 173 maça çıkan Blanc, 126 galibiyet ve 31 beraberlik aldı. Fransız teknik adam, ilk sezonunda en yakın rakibi Marsilya'ya 14 puan fark atarak şampiyonluğa ulaştı. 2013-2014, 2014- 2015 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsleyen PSG, 2015-2016 sezonunda Lyon'a tam 31 puan fark atarak başarılması güç bir işe imza attı.

Futbolculuk Dönemi Başarıları

1987 - Ligue 2 Şampiyonu (Montpellier HSC)

1988 - Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası Şampiyonu (Fransa millî futbol takımı)

1990 - Coupe de France Şampiyonu (Montpellier HSC)

1996 - Coupe de France Şampiyonu (AJ Auxerre)

1996 - Ligue 1 Şampiyonu (AJ Auxerre)

1996 - Supercopa de España Şampiyonu (FC Barcelona)

1997 - UEFA Kupa Galipleri Kupası Şampiyonu (FC Barcelona)

1997 - Copa del Rey Şampiyonu (FC Barcelona)

1998 - FIFA Dünya Kupası Şampiyonu (Fransa millî futbol takımı)

1999 - UEFA Kupası Finalisti (Olympique de Marseille)

2000 - Avrupa Futbol Şampiyonası Şampiyonu (Fransa millî futbol takımı)

2000 - Coppa Italia Finalisti (FC Internazionale Milano)

2003 - Premier League Şampiyonu (Manchester United)

2003 - EFL Cup Şampiyonu (Manchester United)

TekniK Direktörlük Dönemi Başarıları

▶ Bordeaux

Ligue 1 Şampiyonu: 2008-09

Ligue 1 ikicinliği: 2007-08

Trophée des champions: 2007-08

Coupe de la Ligue: 2008-09

▶ Paris Saint-Germain FC

Ligue 1 Şampiyonu: 2013-14, 2014-15, 2015-2016

Coupe de la Ligue: 2013-14, 2014-15, 2015-2016

Coupe de France:2014-15, 2015-2016

Trophée des champions: 2014, 2016

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