Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Lavabonuza sakın süt dökmeyin! Uzun vadede giderde büyük probleme yol açacak bu davranışlara dikkat!

        Lavabonuza sakın süt dökmeyin! Uzun vadede giderde büyük probleme yol açacak bu davranışlara dikkat!

        Mutfağınızda neredeyse her gün kullandığınız süt ve diğer basit görünen gıdaların, evinizin tesisatını sessizce sabotaj ettiğini biliyor muydunuz? Uzmanlar, özellikle yağlı ve yoğun içerikli sıvıların lavaboya dökülmesinin ciddi tıkanıklık riskleri taşıdığını belirtiyor. Son paylaşılan veriler ve uyarılar, yılbaşı yaklaşırken bu sorunun daha da büyüdüğünü gösteriyor. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 11:30 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lavabonuza sakın süt dökmeyin!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sütlü kahveler, çorbalar ve sıcak çikolatalar… Kışın vazgeçilmez içecekleri, yanlış şekilde lavaboya döküldüklerinde boruların en büyük düşmanına dönüşüyor. Thames Water’ın yayınladığı son liste, lavaboya kesinlikle dökülmemesi gereken maddeleri ortaya koyarak ev sahiplerini uyarıyor. Yıllardır “zararsız” sanılan alışkanlıkların sonuçları tahmin edilenden ağır. Detaylar haberimizin devamında…

        SÜT NEDEN LAVABOYA DÖKÜLMEMELİ?

        Mutfakta en sık kullanılan malzemelerden biri olan süt, çoğu kişinin fark etmeden yaptığı bir hatanın baş sorumlusu. Sütün yüksek yağ içeriği, lavaboda tıpkı yağ ve gres gibi katılaşarak boruları tıkayabiliyor. Uzmanlar, artık sütü lavaboya dökmenin masum bir davranış olmadığını, ev tesisatından şehir altyapısına kadar ciddi sorunlara yol açtığını vurguluyor.

        REKLAM

        UZMANLARIN UYARISI: YAĞLI HER ŞEY RİSK OLUŞTURUYOR

        Thames Water, özellikle yılbaşı döneminde tıkanıklıkların arttığını belirtiyor. Şirket, sütlü çay, sütlü kahve ve sıcak çikolata gibi içeceklerin bile boru sistemine zarar verebileceğini söylüyor. Et suyu ve gravy gibi yüksek yağlı sıvılar da riskli. Ayçiçek, zeytin, kanola ve diğer bitkisel yağlar lavaboya döküldüğünde soğuk borularda hızla katılaşıyor ve tıkanıklık oluşturuyor.

        KAHVE TELVESİ, YOĞURT VE ÇORBALAR DA LİSTEDE

        Kahve telvesi lavaboda çözünmediği için borulara yapışıyor ve zamanla sert bir kütle oluşturuyor. Yoğurt ve çorba gibi yoğun yapılı gıdalar da benzer şekilde tesisatta birikerek akışı engelliyor. Uzmanlar, lavabonun içine yemek artıklarının gitmesini engellemek için mutlaka süzgeç kullanılmasını öneriyor.

        FATBERG TEHLİKESİ: DEVASA KİTLELERİN KÖKENİ EVLER

        Feltham’da çıkarılan 100 tonluk fatberg, bu alışkanlıkların nasıl sonuçlar doğurabileceğinin somut bir örneği. Yağ, ıslak mendil ve katılaşmış gıda kalıntılarından oluşan bu dev kitleyi temizlemek bir aydan uzun sürdü. Uzmanlar, bu tür devasa oluşumların temelinde birkaç evden kaynaklanan küçük ama sürekli hataların bulunduğunu söylüyor.

        ATIKLARI DOĞRU ŞEKİLDE NASIL UZAKLAŞTIRMALI?

        Artan süt, yağ veya et suyu önce soğutulup katılaştırılmalı ve çöpe atılmalı. Kahve telvesi bahçede gübre olarak değerlendirilebilir. Kompost imkânı olanlar için süt ve yoğurt suyla seyreltilerek kullanılabilir. Temel amaç, lavaboya hiçbir yağlı veya yoğun madde girmemesini sağlamak.

        Kaynak: Daily Mail

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Trump Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor
        Trump Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım