Lavabonuza sakın süt dökmeyin! Uzun vadede giderde büyük probleme yol açacak bu davranışlara dikkat!
Mutfağınızda neredeyse her gün kullandığınız süt ve diğer basit görünen gıdaların, evinizin tesisatını sessizce sabotaj ettiğini biliyor muydunuz? Uzmanlar, özellikle yağlı ve yoğun içerikli sıvıların lavaboya dökülmesinin ciddi tıkanıklık riskleri taşıdığını belirtiyor. Son paylaşılan veriler ve uyarılar, yılbaşı yaklaşırken bu sorunun daha da büyüdüğünü gösteriyor. İşte detaylar…
Sütlü kahveler, çorbalar ve sıcak çikolatalar… Kışın vazgeçilmez içecekleri, yanlış şekilde lavaboya döküldüklerinde boruların en büyük düşmanına dönüşüyor. Thames Water’ın yayınladığı son liste, lavaboya kesinlikle dökülmemesi gereken maddeleri ortaya koyarak ev sahiplerini uyarıyor. Yıllardır “zararsız” sanılan alışkanlıkların sonuçları tahmin edilenden ağır. Detaylar haberimizin devamında…
SÜT NEDEN LAVABOYA DÖKÜLMEMELİ?
Mutfakta en sık kullanılan malzemelerden biri olan süt, çoğu kişinin fark etmeden yaptığı bir hatanın baş sorumlusu. Sütün yüksek yağ içeriği, lavaboda tıpkı yağ ve gres gibi katılaşarak boruları tıkayabiliyor. Uzmanlar, artık sütü lavaboya dökmenin masum bir davranış olmadığını, ev tesisatından şehir altyapısına kadar ciddi sorunlara yol açtığını vurguluyor.
UZMANLARIN UYARISI: YAĞLI HER ŞEY RİSK OLUŞTURUYOR
Thames Water, özellikle yılbaşı döneminde tıkanıklıkların arttığını belirtiyor. Şirket, sütlü çay, sütlü kahve ve sıcak çikolata gibi içeceklerin bile boru sistemine zarar verebileceğini söylüyor. Et suyu ve gravy gibi yüksek yağlı sıvılar da riskli. Ayçiçek, zeytin, kanola ve diğer bitkisel yağlar lavaboya döküldüğünde soğuk borularda hızla katılaşıyor ve tıkanıklık oluşturuyor.
KAHVE TELVESİ, YOĞURT VE ÇORBALAR DA LİSTEDE
Kahve telvesi lavaboda çözünmediği için borulara yapışıyor ve zamanla sert bir kütle oluşturuyor. Yoğurt ve çorba gibi yoğun yapılı gıdalar da benzer şekilde tesisatta birikerek akışı engelliyor. Uzmanlar, lavabonun içine yemek artıklarının gitmesini engellemek için mutlaka süzgeç kullanılmasını öneriyor.
FATBERG TEHLİKESİ: DEVASA KİTLELERİN KÖKENİ EVLER
Feltham’da çıkarılan 100 tonluk fatberg, bu alışkanlıkların nasıl sonuçlar doğurabileceğinin somut bir örneği. Yağ, ıslak mendil ve katılaşmış gıda kalıntılarından oluşan bu dev kitleyi temizlemek bir aydan uzun sürdü. Uzmanlar, bu tür devasa oluşumların temelinde birkaç evden kaynaklanan küçük ama sürekli hataların bulunduğunu söylüyor.
ATIKLARI DOĞRU ŞEKİLDE NASIL UZAKLAŞTIRMALI?
Artan süt, yağ veya et suyu önce soğutulup katılaştırılmalı ve çöpe atılmalı. Kahve telvesi bahçede gübre olarak değerlendirilebilir. Kompost imkânı olanlar için süt ve yoğurt suyla seyreltilerek kullanılabilir. Temel amaç, lavaboya hiçbir yağlı veya yoğun madde girmemesini sağlamak.
Kaynak: Daily Mail