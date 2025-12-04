Lavabonuza sakın süt dökmeyin! Uzun vadede giderde büyük probleme yol açacak bu davranışlara dikkat!

Sütlü kahveler, çorbalar ve sıcak çikolatalar… Kışın vazgeçilmez içecekleri, yanlış şekilde lavaboya döküldüklerinde boruların en büyük düşmanına dönüşüyor. Thames Water’ın yayınladığı son liste, lavaboya kesinlikle dökülmemesi gereken maddeleri ortaya koyarak ev sahiplerini uyarıyor. Yıllardır “zararsız” sanılan alışkanlıkların sonuçları tahmin edilenden ağır. Detaylar haberimizin devamında…

SÜT NEDEN LAVABOYA DÖKÜLMEMELİ?

Mutfakta en sık kullanılan malzemelerden biri olan süt, çoğu kişinin fark etmeden yaptığı bir hatanın baş sorumlusu. Sütün yüksek yağ içeriği, lavaboda tıpkı yağ ve gres gibi katılaşarak boruları tıkayabiliyor. Uzmanlar, artık sütü lavaboya dökmenin masum bir davranış olmadığını, ev tesisatından şehir altyapısına kadar ciddi sorunlara yol açtığını vurguluyor.

UZMANLARIN UYARISI: YAĞLI HER ŞEY RİSK OLUŞTURUYOR

Thames Water, özellikle yılbaşı döneminde tıkanıklıkların arttığını belirtiyor. Şirket, sütlü çay, sütlü kahve ve sıcak çikolata gibi içeceklerin bile boru sistemine zarar verebileceğini söylüyor. Et suyu ve gravy gibi yüksek yağlı sıvılar da riskli. Ayçiçek, zeytin, kanola ve diğer bitkisel yağlar lavaboya döküldüğünde soğuk borularda hızla katılaşıyor ve tıkanıklık oluşturuyor.