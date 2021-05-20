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Lavrov ile Blinken ilk kez bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ilk kez bir araya geldi. İzlanda'daki görüşmede konuşan Lavrov, "Dünyadaki genel durum, önemli ölçüde Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin durumuna bağlı” dedi. Blinken ise "Rusya ve ABD liderleri iş birliği ruhu içinde birlikte çalışabilirse, o zaman insanlarımızın, dünyanın daha güvende olabileceğine inanıyoruz” ifadesini kullandı

Lavrov ile Blinken ilk kez bir araya geldi
Lavrov ile Blinken arasında ilk buluşma
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AA

Arktik ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı dolayısıyla İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te bulunan Lavrov ve Blinken, görüşmeleri öncesi basına açıklama yaptı.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile ABD arasında ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunu görüşme niyetinde olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’ın yaptığı telefon görüşmesi doğrultusunda ilişkilerin nasıl geliştirileceğini ele alacaklarını ifade etti.

AA'nın haberine göre; Blinken ile verimli bir diyalog kurmayı umduğunun altını çizen Lavrov, Moskova ve Washington’un, çıkarlarının örtüştüğü ve olumlu sonuç alabileceği konularda, bununla beraber stratejik istikrar konularında iş birliği yapması gerektiğini kaydetti.

Lavrov, "Dünyadaki genel durum, önemli ölçüde Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin durumuna bağlıdır." dedi.

ABD’nin Rusya’daki, Rusya’nın ABD’deki diplomatik misyonlarının işleyişi ile ilgili olarak “önceki ABD yönetimlerinden kalan enkazı” kaldırmaya hazır olduklarını vurgulayan Lavrov, “Uluslararası durumu değerlendirmede ciddi görüş ayrılıklarımız var. Normalleşme için yapılması gereken yaklaşımlarımızda ciddi şekilde farklılıklar yaşıyoruz.” dedi.

ABD’li mevkidaşı ile Kore Yarımadası, İran nükleer planı ve Afganistan konularını da ele alacaklarını bildiren Lavrov, tüm konuları istisnasız, dürüst, karşılıklı saygı anlayışıyla tartışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

ABD İLE RUSYA ARASINDAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI

ABD Dışişleri Bakanı Blinken de Moskova ile ilişki kurma çabasında olduklarını belirterek, "Rusya ile öngörülebilir, istikrarlı bir ilişki için çabalıyoruz. Bunun, halkımız ve Rus halkı için, ayrıca bütün dünya için iyi olacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD ile Rusya arasında görüş ayrılığı olduğunu anımsatan Blinken, “ABD Başkanı Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’e dediği gibi, bu görüş ayrılıkları olduğu zaman eğer Rusya bize, ortaklarımıza ve müttefiklerimize karşı saldırgan hareket ederse cevap vereceğiz. Biden bunu söz ve fiille gösterdi, çatışma oluşturmak, gerilim meydana getirmek için değil, çıkarlarımızı korumak için.” şeklinde konuştu.

ABD ve Rusya’nın pek çok alanda çıkarlarının örtüştüğünü kaydeden Blinken, bu hususlarda iş birliğini artırabileceklerini dile getirdi.

Blinken, "Eğer Rusya ve ABD liderleri iş birliği ruhu içinde birlikte çalışabilirse, o zaman insanlarımızın, dünyanın daha güvende olabileceğine inanıyoruz. Bunun için çabalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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