Lavrov: Rusya İran ile çalışmaya devam edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında İran'daki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın ikili anlaşmalarını uygulamak için İran ile çalışmaya devam etmesi gerektiğini ve başka hiçbir ülkenin Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin doğasını değiştiremeyeceğini söyledi.

Öte yandan Reuteres'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, Washington'ın İran'daki protestolara müdahale tehditlerini yerine getirmesi halinde Amerikan üslerine misilleme yapacağı konusunda komşu ülkeleri uyardığını söyledi.

Lavrov ayrıca, Rusya'nın Ukrayna konusunda barış görüşmelerine açık olduğunu ancak tam bir barış anlaşmasından önce ateşkes görüşmelerinin ciddi olmadığını söyledi.