        Lavrov: Rusya İran ile çalışmaya devam edecek

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran ile çalışmaya devam edeceklerini ve hiçbir ülkenin Rusya ile İran arasındaki ilişkileri değiştiremeyeceğini söyledi

        Reuters
        Reuters
        14.01.2026 - 14:30
        "Rusya İran ile çalışmaya devam edecek"
        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında İran'daki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın ikili anlaşmalarını uygulamak için İran ile çalışmaya devam etmesi gerektiğini ve başka hiçbir ülkenin Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin doğasını değiştiremeyeceğini söyledi.

        Öte yandan Reuteres'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, Washington'ın İran'daki protestolara müdahale tehditlerini yerine getirmesi halinde Amerikan üslerine misilleme yapacağı konusunda komşu ülkeleri uyardığını söyledi.

        Lavrov ayrıca, Rusya'nın Ukrayna konusunda barış görüşmelerine açık olduğunu ancak tam bir barış anlaşmasından önce ateşkes görüşmelerinin ciddi olmadığını söyledi.

        Babaanne ve 2 torununun öldüğü bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

        ZONGULDAK'ta Nazmiye Köroğlu (75) ile torunları Halil Can (24) ve Emirkan Köroğlu'nun (18) köyde düğünden dönerken Erdeniz Köroğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sanığın evine taktırdığı güvenlik kamerasına yansıyan, mahkeme dosyasına da giren görüntülerde, karşılıklı küfürleşme, tarafların kavgası ve bıçaklanma anları yer aldı.

