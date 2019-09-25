Lazanya Tarifi, Nasıl Yapılır?
Lazanya makarnanın farklı bir yapılış şeklidir. Genelde İtalyan mutfağına ait olan bu yemek bizim mutfağımızda da tercih edilir bir hale gelmiştir.
Lazanya Tarifi Malzemeleri:
- 10 yaprak lazanya
- 1 su bardağı kaşar peyniri rendesi
Harcı İçin:
- 250 gr. Kıyma
- 2 diş sarımsak
- 1 soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 domates
- Tuz, karabiber ve pul biber
- Sıvıyağ
Beşamel Sos İçin:
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 su bardağı kadar süt
- 1 çay kaşığı karabiber ve tuz
Lazanya Tarifi Hazırlanması:
- Bir tavada kıyma ve soğanlar kavrulur.
- Sonra salça eklenir ve kavurma devam edilir sarımsaklar eklenir karıştırılır.
- Sonra domatesler doğranarak eklenir ve biraz ağzı kapalı pişirilerek ocaktan alınır.
- Beşamel sos için tereyağı bir tavada eritilir.
- Üzerine un eklenir ve kavrulur sütü azar azar ekleyerek topaklanmaması için iyice yedirilerek çırpılır.
- Göz göz olunca karabiber eklenir ve pişirilmesi sonlandırılır.
- Yayvan bir borcam kabı içerisine lazanyalar yan yana dizilir aralarına beşamel sostan birer kepçe ilave edilir.
- Aralarına yine kıymalı harcı dağıtarak eklenir.
- Kat kat olacak şekilde aynı işlemi tekrar etmek gerekir.
- En üstüne lazanya konulur ve sadece beşamel sos yaydırılarak eklenir.
- Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirilerek 180° C de pişirilir.
- Afiyet olsun.
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