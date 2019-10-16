Kat kat lazanya hamurları ile yapılışı zor gibi gözükse de pratik ve oldukça lezzetli bir tarif. Özellikle yaptığınız lazanyayı misafirleriniz ve çocuklarınız severek yiyecekler.

Lazanya İçin Gereken Malzemeler:

12 yaprak lazanya

1 su bardağı kaşar peyniri

Beşamel Sos İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı kadar un

3 su bardağı kadar süt

Tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

Kıymalı Harç:

300 gr. kıyma

1 büyük soğan

2 diş sarımsak

1 silme yemek kaşığı domates salçası

2 domates

Tuz,

Karabiber,

Pul biber,

Sıvıyağ

Lazanya Tarifi Yapılışı:

Kıymayı az yağ ile kavurun.

Suyunun yarısını çektikten sonra yemeklik doğradığınız soğanları ilave edin.

Soğanlar solduktan sonra salçasın ekleyip kavurun.

Sarımsağını ekleyin.

Küp küp doğradığınız domatesleri ekleyin.

Domatesler pişene kadar ağzını kapatıp bekleyin.

Domatesler piştikten sonra altını kapatın.

Daha sonra beşamel sosu da hazırlayın.

Tereyağını erittikten sonra unu çırpma teli ile karıştırarak kısa bir süre kavurun.

Karıştırmaya devam ederek sütü azar azar katın.

Kıvamını alana kadar karıştırarak pişirin.

Tuz ve karabiberi de ekleyin.

Soğumaya başladıkça katılaşacağından çok koyu kıvamlı olmamasına dikkat edin.

Beşamel sos ve kıymalı iç sıcakken yemeğimizi hazırlayacağız.

Lazanyalar böylelikle yumuşasın, çünkü lazanyaları haşlamadan kullanacağız.

Dikdörtgen bir borcam uygun olur.

Borcama bir kepçe beşamel sostan yaydıktan sonra bir kat lazanya serin.

Lazanyanın üzerine kıymalı içten ince bir kat olacak şekilde yayın.

Onun üzerine tekrar bir kepçe beşamel sostan dökün.

Tekrar lazanya koyarak, iç harcı bitirene kadar bu sırayla işlemleri tekrar edin.

Borcamın en üstüne bir kat lazanya serip, beşamel sosun kalanını dökün.

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.

180 derece fırında 20-25 kaşar peynirler kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Lazanya Tarifi Püf Noktası:

Lazanyaların markası haşlanma sürelerini etkileyebilir. Buna dikkat edin.

Kullanacağınız lazanya paketinin üzerindeki açıklamaları okuyun, nasıl yapıldıklarına dikkat edin.

Eğer haşlanması gereken bir lazanya kullanıyorsanız ve az haşladıysanız lazanyalarınız sert kalacaktır.

Beşamel sosu yaparken unu gereğinden fazla kavurmayın.

Sosu, güzel şekilde karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Lazanya yapraklarının yapışmaması için fırın kabınızı yağlayın.