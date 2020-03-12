Lazanya tarifi nedir?

İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan ve ülkemizde Türk mutfağında da son günlerde yaygın olarak makarna hamuruyla yapılan lazanya nedir? Lazanya tarifleri nelerdir? İşte merak edilen lezzetli yemeğin tarifi...
LAZANYA YAPILIŞI
- Ayçiçek yağını ve tereyağı bir tavada kızdırın. Doğranmış soğanları 3- 4 dakika kavurun. Üzerine havuçları rendeleyip 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin.
Kavrulan havuç ve soğanların üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun.
- Sonra sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyin. Son olarak rendelenmiş domates ve defne yaprağını ekleyip harcı pişirmeye bırakın.
- Domates, suyunu biraz çektikten sonra içerisine bezelyeyi de ekleyin ve iç harcını pişirmeye devam edin.
- Beşamel sosu hazırlamak için; tereyağını sos tenceresinde eritin. Unu, kokusu çıkıp renk alana kadar kavurun.
- Kavrulan una soğuk sütü ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak pişirin. Pişmeyen lazanya yaprakları kullandığınızda, normale göre beşamel sosunuzu daha sıvı olması gerekir. Bu yüzden çok kıvamlı olmamasına özen gösterin.
- Karabiber ve rendelenmiş muskat cevizini ekledikten sonra ocaktan alın.
- Fırın kabının tabanına biraz beşamel sos ve iç harçtan yayıp lazanya yapraklarını dizin.
- Sırasıyla; kıymalı harç, beşamel sos ve bir parça rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin. Lazanyanın en üst katı için beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ayırdıktan sonra bu işlemi sırasıyla tüm lazanya yaprakları için tekrarlayın.
- Kalan beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ile lazanyanın üzerini kaplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Pişirme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Piştiğinden emin olana kadar kontrollü olarak pişirin.
- Fırından çıkan lazanyayı dilimledikten sonra servis edin. Afiyet olsun...
LAZANYA TARİFİ
1 paket lazanya(yaprak hamur)
2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet soğan
2 adet havuç
400 gram orta yağlı kıyma
2 diş sarımsak
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
4 adet rendelenmiş domates
2 adet defne yaprağı
1,5 su bardağı bezelye
2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Beşamel sos için:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
4 su bardağı soğuk süt
1 çay kaşığı karabiber
1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi
LAZANYA ÇEŞİTLERİ
Peynirli lazanya;
15 yaprak lazanya
1 yumurta
1 kalıp beyaz peynir
1 tutam maydanoz
Beşamel sos için;
1 yumurta
2 yemek kaşığı un
3 su bardağı süt
Sıvı yağ veya tereyağı
Tuz, karabiber, muskat
Kaşar peynir
Kıymalı lazanya;
yarım paket lazanya
kıymalı sosu için:
250 gr kıyma
1 adet orta boy kuru soğan
2 adet orta boy domates
2-3 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı salça
yarım çay kaşığı kekik
yarım çay kaşığı kırmızı pul biber
tuz
beşamel sosu:
2 su bardağı süt
4 yemek kaşığı un
1.5 yemek kaşığı tereyağı
üzeri için:
kaşar peyniri
Ispanaklı lazanya;
Beşamel Sos İçin:
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
1,5 su bardağı süt
2 tutam tuz
1 tutam karabiber
1 tutam muskat cevizi rendesi
Lazanya İçin:
12 adet lazanya yaprağı
100 gram kaşar peyniri
1 bağ ıspanak (ayıklanmış ve temizlenmiş)
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 tutam tuz
1 tutam pul biber
Mantarlı lazanya;
12 yaprak lazanya
1 su bardağı rendelenmiş mozarella ve parmesan karışımı(yoksa kaşar peyniri)
Beşamel sos için:
1 litre süt
100 gram un
100 gram tereyağı
1 arpacık soğan
3 adet karanfil
1 adet defne yaprağı
1/2 çay kaşığı muskat cevizi rendesi
1 çay kaşığı tuz
Mantar harç için:
500 gram kültür mantarı
500 gram istiridye mantarı
2 adet orta boy soğan
1/2 demet maydanoz
1 yemek kaşığı trüf yağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tereyağı
2 tatlı kaşığı öğütülmüş top karabiber
1 çay kaşığı tuz
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