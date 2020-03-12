Lazanya tarifi nedir?

İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan ve ülkemizde Türk mutfağında da son günlerde yaygın olarak makarna hamuruyla yapılan lazanya nedir? Lazanya tarifleri nelerdir? İşte merak edilen lezzetli yemeğin tarifi...

LAZANYA YAPILIŞI

Ayçiçek yağını ve tereyağı bir tavada kızdırın. Doğranmış soğanları 3- 4 dakika kavurun. Üzerine havuçları rendeleyip 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin.



Kavrulan havuç ve soğanların üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun.

Kavrulan havuç ve soğanların üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun. Sonra sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyin. Son olarak rendelenmiş domates ve defne yaprağını ekleyip harcı pişirmeye bırakın.

Domates, suyunu biraz çektikten sonra içerisine bezelyeyi de ekleyin ve iç harcını pişirmeye devam edin.



Beşamel sosu hazırlamak için; tereyağını sos tenceresinde eritin. Unu, kokusu çıkıp renk alana kadar kavurun.

Kavrulan una soğuk sütü ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak pişirin. Pişmeyen lazanya yaprakları kullandığınızda, normale göre beşamel sosunuzu daha sıvı olması gerekir. Bu yüzden çok kıvamlı olmamasına özen gösterin.

Karabiber ve rendelenmiş muskat cevizini ekledikten sonra ocaktan alın.

Fırın kabının tabanına biraz beşamel sos ve iç harçtan yayıp lazanya yapraklarını dizin.

Sırasıyla; kıymalı harç, beşamel sos ve bir parça rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin. Lazanyanın en üst katı için beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ayırdıktan sonra bu işlemi sırasıyla tüm lazanya yaprakları için tekrarlayın.

Kalan beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ile lazanyanın üzerini kaplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Pişirme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Piştiğinden emin olana kadar kontrollü olarak pişirin.

Fırından çıkan lazanyayı dilimledikten sonra servis edin. Afiyet olsun...

LAZANYA TARİFİ

1 paket lazanya(yaprak hamur)

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

2 adet havuç

400 gram orta yağlı kıyma

2 diş sarımsak

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

4 adet rendelenmiş domates

2 adet defne yaprağı

1,5 su bardağı bezelye

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı soğuk süt

1 çay kaşığı karabiber

1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

LAZANYA ÇEŞİTLERİ

Peynirli lazanya;

15 yaprak lazanya

1 yumurta

1 kalıp beyaz peynir

1 tutam maydanoz

Beşamel sos için;



1 yumurta

2 yemek kaşığı un

3 su bardağı süt

Sıvı yağ veya tereyağı

Tuz, karabiber, muskat

Kaşar peynir



Kıymalı lazanya;

yarım paket lazanya

kıymalı sosu için:

250 gr kıyma

1 adet orta boy kuru soğan

2 adet orta boy domates

2-3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı salça

yarım çay kaşığı kekik

yarım çay kaşığı kırmızı pul biber

tuz

beşamel sosu:

2 su bardağı süt

4 yemek kaşığı un

1.5 yemek kaşığı tereyağı



üzeri için:

kaşar peyniri



Ispanaklı lazanya;

Beşamel Sos İçin:

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı süt

2 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 tutam muskat cevizi rendesi

Lazanya İçin:

12 adet lazanya yaprağı

100 gram kaşar peyniri

1 bağ ıspanak (ayıklanmış ve temizlenmiş)

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tutam tuz

1 tutam pul biber

Mantarlı lazanya;



12 yaprak lazanya

1 su bardağı rendelenmiş mozarella ve parmesan karışımı(yoksa kaşar peyniri)

Beşamel sos için:

1 litre süt

100 gram un

100 gram tereyağı

1 arpacık soğan

3 adet karanfil

1 adet defne yaprağı

1/2 çay kaşığı muskat cevizi rendesi

1 çay kaşığı tuz

Mantar harç için:

500 gram kültür mantarı

500 gram istiridye mantarı

2 adet orta boy soğan

1/2 demet maydanoz

1 yemek kaşığı trüf yağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı öğütülmüş top karabiber

1 çay kaşığı tuz