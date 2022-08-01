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Lazer epilasyon sonrası yanık suçlaması! İlginç savunma: Şeker hastası olduğunu söylemedi

Bağcılar'da yanaklarındaki kılları lazer epilasyonla aldırmak için bir güzellik merkezine giden Erdal Yeşilyurt, yapılan işlemden sonra yüzünde üçüncü derece yanıklar oluştuğunu iddia etti. Hastanede tedavisi süren Yeşilyurt, ısıyı 5 yerine 26 dereceye ayarladıklarını söyleyerek "Yüzümün yandığını fark ettim, kolunu tuttum, 'dur yeter' dedim. Ufak bir yanma olduğunu söyledi. Öyle bir acıydı ki dışarı çıkmak için ayağa kalktım. Yüzümden sarı renkte iltihap akıyordu" dedi. Yeşilyurt, güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulunurken güzellik merkezi yetkilileri, "Bize şeker hastası olduğunu söylemedi" savunmasında bulundu

Son dakika haberi | Lazer epilasyon sonrası yanık suçlaması! İlginç savunma: Şeker hastası olduğunu söylemedi
Lazer epilasyondan sonra tanınmaz hale geldi
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DHA

Aşçı Erdal Yeşilyurt (33) yanaklarındaki kılları aldırmak için bir arkadaşının tavsiyesiyle gittiği Bağcılar'daki bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptırdı. Geçtiğimiz yıl sonu başlayan seansların 5'ncisi 20 Şubat'ta yapıldı. İşlem sırasında yüzünde yanıklar oluştuğunu iddia eden Yeşilyurt, hastanede tedavi olduğunu söyledi. Güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"KOLUNU TUTTUM, YANDIM YETER DEDİM"

Lazer epilasyon mağduru olduğunu söyleyen Yeşilyurt, "Yanaklarımda çok kıl vardı. Sadece o kılları aldırmak için Bağcılar'daki kliniğe gittim. Isıyı 5 yerine 26 dereceye ayarlamış. Adam sanki suratıma kaynak yapıyor. Yüzümün yandığını fark ettim, kolunu tuttum, dur yandım, yeter dedim. Ufak bir yanma olduğunu söyledi. Öyle bir acıydı ki dışarı çıkmak için ayağa kalktım. Asansöre bindim, aynaya baktım, yüzümden sarı renkte bir iltihap akıyordu" dedi.

"5 AYDIR BU HALDEYİM, İYİLEŞİYORUM AMA YİNE NÜKSEDİYOR"

İlk olarak klinik sahibiyle görüştüğünü anlatan Yeşilyurt, bu tarz ufak şeyler olabileceğini söylediğini ifade etti. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yüzünde üçüncü derece yanık oluştuğuna ilişkin rapor verildiğini belirten Yeşilyurt "Şeker hastası olduğumu söyleyip, ona göre işlem yapılmasını istemiştim. 5 aydır bu haldeyim. Tedavi görüyorum, iyileşiyor ama yine nüksediyor. Sürekli iş değiştiriyorum. Ben aşçı olduğum için çalışma ortamımda enfeksiyon kapabiliyor. Doku nakli mi yapıyorlar, yurt dışına mı gönderiyorlar, ne yapıyorlarsa yapsınlar beni bu halden kurtulmak istiyorum. Bana 'İyileşip iyileşip yüzünü bu hale getiren sensin' diyorlar. Bir insan nasıl bunu kendi suratına yapabilir? Asit mi döküyorum ben suratıma" diye konuştu.

GÜZELLİK MERKEZİ: BİZE ŞEKER HASTASI OLDUĞUNU SÖYLEMEDİ

Erdal Yeşilyurt'un suç duyurusunda bulunduğu güzellik merkezinden yapılan açıklamada, "Bize geldiğinde herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığını sorduk. Bir hastalığı olmadığını dile getirdi. Bizden 4 ay boyunca hizmet aldı. Daha sonra bu talihsizlik yaşandı. Erdal Yeşilyurt için ilk günden bugüne maddi ve manevi yapılması gereken her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Kendisi şeker hastası olduğunu söylemedi. Normal şartlarda ona göre işlem yapılıyor" denildi.

"ŞEKER HASTALIĞI DA BAZEN BU TARZ YARALARI KRONİKLEŞTİREBİLİR"

Bu arada Yeşilyurt'un tedavisinin sürdüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Turan, "Hastamız 5 ay önce bir lazer uygulaması yaptırmış. Hasar oluşmuş yüzünde, çeşitli hastanelerde tedavilerini yaptırmış fakat, yüzündeki lezyonlar tekrar ilerlemiş. Bize de 5 gün önce geldi. Bu uzun süren yaralarda, iyileşmeyen yaralarda çoklu nedenleri araştırırız. Bu pazartesi günü doku biyopsisi düşünüyoruz. Bazı alanlarda iz kalma durumu olabilir. Hastamızın şeker hastalığı var, o da bazen böyle yaraları kronik hale dönüştürebiliyor. İltihaba daha fazla zemin hazırlayabiliyor. Yarada hijyen durumuna dikkat etmek için de hastaya yatış kararı aldık. Hastanın suratındaki bazı alanlar derin, üçüncü derece lezyonlar. İnsanlar bu tarz lazer ve kozmetik uygulamalarının yapılacağı ortamlara çok dikkat etmeli" şeklinde konuştu.

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