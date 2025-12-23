LDLC Asvel - Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta?
THY EuroLeague'de 18. hafta heyecanı Fransa'da yaşanıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda LDLC Asvel ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sezonun bu bölümünde çıkış arayan lacivert-beyazlılar, Lyon'daki zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak hem sıralamada hem de mental olarak güç kazanmayı hedefliyor. Basketbolseverler ise karşılaşmanın oynanacağı tarih, saat ve canlı yayın bilgilerine odaklanmış durumda. İşte LDLC Asvel - Anadolu Efes maçı yayın bilgisi...
LDLC ASVEL - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
LDLC Arena'da oynanacak LDLC ASVEL - Anadolu Efes maçı 23 Aralık 2025 Salı bu akşam 22.45'te başlayacak.
LDLC ASVEL - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
THY EuroLeague'in 18. haftasında oynanacak LDLC ASVEL - Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus şifreli kanallarından canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 15. RANDEVU
LDLC ASVEL ile Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 15. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda iki takım arasında Kasım 2003 yılından bu yana oynanan 14 karşılaşmanın 10'unu lacivert-beyazlı takım, 4'ünü Fransız ekibi kazandı. Anadolu Efes, rakibiyle oynadığı son 3 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.