EuroLeague sahnesinde kritik bir deplasman sınavı temsilcimizi bekliyor. 18. hafta maçında Anadolu Efes, Fransa temsilcisi LDLC Asvel ile Lyon’da karşı karşıya gelecek. İstikrarsız sonuçların ardından moral arayan Efes cephesi için bu mücadele büyük önem taşırken, sporseverler de “Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...