Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Lee Taeyong, sahneye Uşakspor ceketiyle çıktı - Magazin haberleri

        Lee Taeyong, sahneye Uşakspor ceketiyle çıktı

        Güney Koreli rapçi Lee Taeyong, ülkesinde verdiği konsere Uşakspor logolu ceketle çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 20:00 Güncelleme: 31.01.2026 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahneye Uşakspor ceketiyle çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Güney Koreli rapçi Lee Taeyong, Seul'de verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Konserden paylaşımlarda bulunan Taeyong’un gönderilerindeki dikkat çekici bir detay, Türk hayranlarının gözünden kaçmadı.

        Ünlü rapçinin sahne performansında tercih ettiği kostüm, özellikle ceketiyle öne çıktı.

        Lee Taeyong'un konserde giydiği ceketin üzerinde yer alan logonun, TFF 3. Lig ekiplerinden Uşakspor’a ait olduğu fark edildi. Ceketin renginin de Uşakspor'un forma rengi olan turuncu - siyah olduğu görüldü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Lee Taeyong
        #Uşakspor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?