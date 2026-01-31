Lee Taeyong, sahneye Uşakspor ceketiyle çıktı
Güney Koreli rapçi Lee Taeyong, ülkesinde verdiği konsere Uşakspor logolu ceketle çıktı
Güney Koreli rapçi Lee Taeyong, Seul'de verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Konserden paylaşımlarda bulunan Taeyong’un gönderilerindeki dikkat çekici bir detay, Türk hayranlarının gözünden kaçmadı.
Ünlü rapçinin sahne performansında tercih ettiği kostüm, özellikle ceketiyle öne çıktı.
Lee Taeyong'un konserde giydiği ceketin üzerinde yer alan logonun, TFF 3. Lig ekiplerinden Uşakspor’a ait olduğu fark edildi. Ceketin renginin de Uşakspor'un forma rengi olan turuncu - siyah olduğu görüldü.
Fotoğraflar: Instagram