Leeds United: 0 - Arsenal: 4 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasında Arsenal, deplasmanda Leeds United'ı 4-0 mağlup etti. Martin Zubimendi, Karl Darlow (kk), Viktor Gyökeres ve Gabriel Jesus'un golleriyle ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretine son veren lider Arsenal, puanını 53'e yükseltti. Leeds United ise haftayı 26 puanla tamamladı.
Arsenal, İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasında Leeds United'a konuk oldu. Elland Road'daki müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Arsenal oldu.
Karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Martin Zubimendi, 38. dakikada kendi kalesine Karl Darlow, 69. dakikada Viktor Gyökeres ve 86. dakikada Gabriel Jesus kaydetti.
Premier Lig'de zirvede yer alan Arsenal, bu galibiyetle birlikte ligdeki özlemine son verdi. Mikel Arteta'nın ekibi, ligde 3 maç sonra kazandı.
Bu sonucun ardından Arsenal, 53 puana yükseldi. Leeds United, 26 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Arsenal, sahasında Sunderland'ı ağırlayacak. Leeds United, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.