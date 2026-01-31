Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Leeds United: 0 - Arsenal: 4 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasında Arsenal, deplasmanda Leeds United'ı 4-0 mağlup etti. Martin Zubimendi, Karl Darlow (kk), Viktor Gyökeres ve Gabriel Jesus'un golleriyle ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretine son veren lider Arsenal, puanını 53'e yükseltti. Leeds United ise haftayı 26 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 21:29 Güncelleme: 31.01.2026 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arsenal, üç maç sonra galip geldi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Arsenal, İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasında Leeds United'a konuk oldu. Elland Road'daki müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Arsenal oldu.

        Karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Martin Zubimendi, 38. dakikada kendi kalesine Karl Darlow, 69. dakikada Viktor Gyökeres ve 86. dakikada Gabriel Jesus kaydetti.

        Premier Lig'de zirvede yer alan Arsenal, bu galibiyetle birlikte ligdeki özlemine son verdi. Mikel Arteta'nın ekibi, ligde 3 maç sonra kazandı.

        Bu sonucun ardından Arsenal, 53 puana yükseldi. Leeds United, 26 puanda kaldı.

        Ligin gelecek haftasında Arsenal, sahasında Sunderland'ı ağırlayacak. Leeds United, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tekirdağ'da heyelan: Yol kapatıldı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Gaziköy ile Uçmakdere mahallelerini birbirine bağlayan sahil yolunda ulaşım durduruldu. Yok yapım çalışmaları başlatıldı.  (İHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?