Legia Warszawa: 0 - Molde: 3 |MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Molde, deplasmanda Legia Warszawa'yı 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. İşte Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş karşılaşmalarının sonuçları...
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Legia Warszawa ile Molde karşı karşıya geldi. Pepsi Arena Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 3-0'lık skorla kazanan Molde, adını son 16 turuna yazdırdı.
Molde'ye galibiyeti getiren golleri 2'de ve 67'de Fredrik Gulbrandsen, 20. dakikada da Eirik Hestad attı.
İki Takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı evinde 3-2'lik skorla Molde kazanmıştı
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmalarında alınan diğer sonuçlar:
Ferencvaros: 0 - Olympiakos: 1
Slovan Bratislava: 0 - Sturm Graz: 1
Legia Warszawa: 0 - Molde: 3
Eintracht Frankfurt: 1 - Union Saint-Gilloise: 2
Dinamo Zagreb: 1 - Real Betis: 1
Ludogorets Razgrad: 0 - Servette: 1
Bodo/Glimt: 1 - Ajax: 2