Mario Lemina, bu sezon Southampton'dan kiralık olarak geldiği Galatasaray'da 11'i Süper Lig, 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 15 karşılaşmada forma giydi. Fransız futbolcu ülkesinin önemli yayın organı France Football Dergisine verdiği röportajda sarı kırmızılı formayla geçen ilk yarıyı değerlendirdi.

Galatasaray'da geleneksel olarak sezon başlarında işlerin iyi gitmemesinin, çok sayıda oyuncunun takıma katılmasından kaynaklandığını savunan Mario Lemina, takımda işlerin şu anda mükemmel olmadığını, ilk yarı itibariyle istedikleri yerde olmadıklarını ama ikinci yarıda geri dönüş için gerekli silahları olduğunu belirtti.

Lemina kişisel performansından ise son derece memnun olduğunu belirttiği röportajda takımda önemli bir yeri olduğunu ve gücünü göstermeye başladığı söyledi.

Sarı kırmızılıların kendisiyle 2-3 yıldır temas halinde bulunduğunu belirten Mario Lemina, 2019 yazında Galatasaray'ın kendisini gerçekten istediğini belirtirken, Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın da İstanbul'a gelmesinde önemli faktörlerden biri olduğunun altını çizdi.

Galatasaray taraftarına da değinen Lemina, taraftarla arasında karşılıklı sevgi sayesinde onlarla bir aile gibi olduğunu ve bu hissi yaşamanın güzel olduğunu ifade etti.

Mario Lemina, röportajın son bölümünde ise Southampton ile 2 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğunu ancak şu an için Galatasaray'da kendisini çok iyi hissettiğini söyleyerek istediği gibi performans vermesini engelleyen sorunların geride kalmasıyla şu an için en önemli olanın her hafta oynayabilmek olduğunu sözlerine ekledi.