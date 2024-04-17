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        Haberler Spor Basketbol Lenovo Tenerife: 78 - TOFAŞ: 55 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Lenovo Tenerife: 78 - TOFAŞ: 55 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında TOFAŞ, Lenovo Tenerife'ye 78-55 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 22:56 Güncelleme: 17.04.2024 - 23:20
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        TOFAŞ, Avrupa'ya veda etti!
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        TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'ye 78-55 yenilerek turnuvadan elendi. Seriyi 2-1 kazanan Lenovo Tenerife takımı, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

        Santiago Martin Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 26-11 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-31 üstünlükle gitti.

        İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan ve son çeyreğe 65-41 önde giren Lenovo Tenerife, salondan 78-55 galip ayrıldı.

        Serinin ilk maçını 83-77 kazanan Lenovo Tenerife, ikinci karşılaşmada 90-81 mağlup olmuştu.

        Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final'de İspanyol ekipleri Lenovo Tenerife, UCAM Murcia ve Unicaja yanı sıra Yunan temsilcisi Peristeri mücadele edecek.

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