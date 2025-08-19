Leonardo DiCaprio tatilde sıkılmış halde görüntülendi

Leonardo DiCaprio, kız arkadaşı Vittoria Ceretti ile İbiza'da denizde geçirdiği bir günden pek keyif almış gibi görünmüyordu. 50 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, lüks bir yatın güvertesinde otururken sıkılmış haliyle objektiflere yansıdı.

27 yaşındaki süper model sevgilisi Vittoria Ceretti, arkadaşlarıyla denize girerken, Leonardo DiCaprio, sessizce uzaklara bakarak derin düşüncelere daldı.

Ünlü yıldız, bir ara denize girip sonra yatta duş alırken son dönemde aldığı kilolarla dikkat çekti.

Aşk hayatıyla ilgili nadiren yorum yapan Leonardo DiCaprio, son röportajında ilişkilerinde dürüst olması ve sevgilisini kaybetme riskini göze alması gerektiğini söylemişti. Sadece 20'li yaşlarındaki modellerle ilişki yaşadığı için eleştirilen oyuncu, yaşça büyük bir erkek olarak flört hayatını değerlendirirken, ne istediği konusunda açık sözlü davrandığında bazen işlerin bozulduğunu belirtmişti.

Leonardo DiCaprio yatta sıkılmış halde otururken, Vittoria Ceretti arkadaşıyla denize girdi

REKLAM

Ünlü oyuncu, Ağustos 2023'ten beri Vittoria Ceretti ile birliktelik yaşıyor. Ancak bu ilişkisinden önce, 2022'de Camila Morrone'den, genç modelin 25 yaşına girmesinden sadece bir ay sonra, beş yıllık birlikteliğin ardından ayrılmıştı.