Leroy Sane: Bizim için daha iyi bir sonuç

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın oyuncularından Leroy Sane, karşılaşmayı değerlendirdi.

"BİZİM İÇİN DAHA İYİ BİR SONUÇ"

Sane, "Okey bir sonuç. Bir beraberlik aldık, derbide ve deplasmanda. Rakibe kıyasla bizim için daha iyi sonuç. İlk yarıda iyiydik, ikinci yarıya da iyi başladık ama sonda bir gol yedik. Sonuçta kaybetmedik." dedi.

Sözlerine devam eden Alman yıldız, "Daha zordu ikinci yarı, rakip daha çok mücadele etti. Türkiye'de futboldan keyif alıyorum, özellikle evimizde ve taraftarımızın önünde." diye konuştu.