İkinci el alışveriş uygulaması letgo, Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin 2018 yılı verilerini paylaştı. Şirketten yapılan açıklamada, “Türkiye’deki kullanıcıların kulaklıktan spor ayakkabıya, otomobilden gayrimenkule listelediği ürün sayısı aylık 8 milyona ulaştı. Bu veri, 2016 yılı başından bu yana yüzde 1000’in üzerinde artış gösterdi” denildi.

Şirketin açıkladığı rakamlara göre letgo’da geçen yıl her ay 600 binin üzerinde ikinci el araç listelendi. Tüm yıl boyunca listelenen araba sayısı ise 7 milyonu aştı.

2018’DE 500 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI

letgo Türkiye Genel Müdürü Onur Kavak, “Türkiye’deki kullanıcılarının her yıl listelediği milyonlarca ürün, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlarken, yeni kaynakların tüketimini azaltarak çevresel açıdan büyük fayda yaratıyor” dedi.

Verilen bilgiye göre letgo, 2018 yılında Naspers’dan 500 milyon dolar değerinde yeni finansman desteği alırken, dünya çapında 100 milyon indirme, 400 milyon ürün listeleme ve kullanıcılar arasında 6 milyar mesajlaşma sayısının üzerine çıktı. Mobil analitik platformu App Annie’nin 2018 raporuna göre de letgo Türkiye’de en çok indirilen ilk 10 uygulama arasında yer aldı.