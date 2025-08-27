Habertürk
        Letonya-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket 2025 Letonya-Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        12 Dev Adam'ın ilk rakibi Letonya! EuroBasket 2025 Letonya-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) ilk maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam, Letonya'ya üstünlük kurarak şampiyonaya galibiyetle başlamaya çalışacak. A Grubu'nda Türkiye ile Letonya'nın yanı sıra Sırbistan, Çekya, Estonya ve Portekiz mücadele edecek. Geri sayım sürerken Letonya-Türkiye basketbol maçı canlı yayın kanalı ve saati basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Letonya-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Letonya-Türkiye EuroBasket 2025 maçı canlı izle linki...

        Giriş: 27.08.2025 - 12:09 Güncelleme: 27.08.2025 - 12:11
        1

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası ilk maçında Letonya ile kozlarını paylaşacak. 12 Dev Adam, Letonya karşısında zafer elde ederek EuroBasket 2025'e güçlü bir başlangıç yapmak için mücadele edecek. Turnuvada grup aşamasını ilk 4 sırada tamamlayan ekipler son 16 turuna yükselecek. Peki Letonya-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, EuroBasket 2025 Letonya-Türkiye basketbol maçı canlı izle linki ve mücadeleye ilişkin detaylar…

        2

        LETONYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Letonya-Türkiye basketbol maçı, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü (bugün) saat 18.00’de başlayacak.

        3

        LETONYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        LETONYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Aşağıdaki link aracılığıyla 12 Dev Adam’ın mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

        5

        AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

        Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

        6

        TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI

        A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki maç programı şöyle:

        29 Ağustos Cuma

        14.45 Türkiye-Çekya

        30 Ağustos Cumartesi

        21.15 Türkiye-Portekiz

        1 Eylül Pazartesi

        14.45 Estonya-Türkiye

        3 Eylül Çarşamba

        21.15 Türkiye-Sırbistan

