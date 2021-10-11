Nefesler tutuldu, Letonya - Türkiye maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı, Letonya maçıyla tarihinde 600. kez sahaya çıkacak. 2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Letonya - Türkiye maçı ile ilgili merak edilenleri derledik...

LETONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında 11 Ekim Pazartesi günü Letonya'ya konuk olacak.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

LETONYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonya - Türkiye maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI 11'İ BELLİ OLDU!

Uğurcan

Zeki

Merih

Çağlar

Caner

Berat

Orkun

Hakan

Cengiz

Kerem

Burak

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Bu akşam Letonya deplasmanıyla başlayacak seride Milliler, kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 3 maçtan alınacak 9 puan, ilk etapta çok kritik olacak, elemeler 21 puanla tamamlanmış olacak.

Hollanda kalan 3 maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grubu Türkiye'nin üstünde tamamlamayı garantileyecek. Norveç ise Karadağ ve Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Kazanırlarsa A Milli Takım veda edecek. Diğer türlü Play-Off yolu açılacak. Puan eşitliğinde ise iş averaja kalacak.

Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.