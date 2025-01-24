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        Levent Arkan için istenen ceza belli oldu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan ve ardından tahliye edilen Bodrum Tanıtma Vakfı'nın eski reklam koordinatörü Levent Arkan'ın yargılanmasına devam edildi. Mütalaanın açıklandığı davada Arkan için 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 17:39 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:39
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        Levent Arkan için istenen ceza belli oldu
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan ve ardından tahliye edilen Bodrum Tanıtma Vakfı'nın eski reklam koordinatörü Levent Arkan'ın yargılanmasına devam edildi.

        İHA'nın haberine göre mahkemeye gönderilen raporda, ses kaydında herhangi bir ekleme, çıkarma ya da montaj izine rastlanmadığı ifade edildi.

        Bodrum Tanıtma Vakfı'nın eski reklam koordinatörü Levent Arkan'ın bir videoda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Levent Arkan'ın üzerine atılı ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtilerek 1 yıldan 4 yıla kadar, iki suçun da alenen işlenmesi nedeniyle ceza oranı altıda bir oranında arttırılarak cezalandırılması talep edildi.

        SES KAYITLARI GERÇEK ÇIKTI

        Sanık Levent Arkan, aleyhindeki mütalaayı kabul etmediğini ifade etti. Sanık müdafi de mütalaaya karşı savunma hazırlamak için yazılı beyanda bulunmak üzere süre talep etti. Mahkeme, sanık müdafinin süre talebini kabul ederek, avukat tarafından yazılı olarak hazırlanması için 20 Mart tarihine kadar süre tanıdı.

        Mahkemede Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından düzenlenen uzmanlık raporu da okundu. Raporda ses kaydının yapay zeka ürünü olup olmadığının mevcut imkanlarla tespit edilemediği belirtilirken, yapılan analiz sonucunda ses kaydında herhangi bir ekleme, çıkarma ya da montaj izine rastlanmadığı ifade edildi. Raporda, kaydın orijinal olduğu ve içerik açısından anlamsal bütünlük ile teknik kriterlere uygunluk gösterdiği belirtildi. Duruşma, 20 Mart günü saat 11.50'de görülmek üzere ertelendi.

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