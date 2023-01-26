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Levent Güner kimdir, vefat mı etti? Kurtlar Vadisi'nde Bedir'i oynayan Levent Güner'den acı haber

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde Bedir karakterine hayat vermesiyle tanınan oyuncu Levent Güner'den acı haber... Son dakika olarak gelen bilgiye göre Levent Güner, hayatını kaybetti!

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  • Levent Güner kimdir, kaç yaşındaydı ve vefat mı etti? Kurtlar Vadisi'nde Bedir'i oynayan Levent Güner'den acı haber

    Levent Güner'den acı haber... Devlet Tiyatrosu oyuncu olan, birçok dizi ve filmde de rol alan Güner, hayatını kaybetti. İşte, söz konusu elim haberin ayrıntıları ve Güner'in hayat hikayesi ile ilgili bilgiler...
  • Levent Güner kimdir, kaç yaşındaydı ve vefat mı etti? Kurtlar Vadisi'nde Bedir'i oynayan Levent Güner'den acı haber

    LEVENT GÜNER KİMDİR, NEDEN VEFAT ETTİ?

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın açıklamasına göre; 58 yaşındaki oyuncu Levent Güner, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
  • Levent Güner kimdir, kaç yaşındaydı ve vefat mı etti? Kurtlar Vadisi'nde Bedir'i oynayan Levent Güner'den acı haber

    Kurtlar Vadisi dizisinde Bedir karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyuran Levent Güner, aynı zamanda şarkıcılık yapıyordu.
  • Levent Güner kimdir, kaç yaşındaydı ve vefat mı etti? Kurtlar Vadisi'nde Bedir'i oynayan Levent Güner'den acı haber

    ‘Eski Bir Sevda’ adında bir albümü bulunan Levent Güner, 1992’de Mem û Zîn, 1995’te Böcek, 1995’te Aylaklar, 2007-2009 Dudaktan Kalbe dizisi, 2013- Amok Koşucusu, Acayip Hikayeler, Reaksiyon, Kaybolan Yıllar, Bu Sevda Bitmez ve Pilli Bebek projelerinde rol aldı.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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