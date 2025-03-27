İddiayla başladı, iddiayla bitti: Lewis Hamilton ile Sofia Vergara aşkı kısa sürdü

Formula 1'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton ile 'Modern Family' dizisiyle tanınan oyuncu Sofia Vergara'nın ilişkisinin bittiği iddia edildi. İkilinin ocak ayında New York'ta öğle yemeği yerken görüntülenmesinin ardından aşk dedikodusu yayılmaya başlamıştı.

İngiliz basını, ikiliye yakın kaynaklara dayanarak 52 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Sofia Vergara'nın, 40 yaşındaki Lewis Hamilton'ı "mükemmel erkek arkadaş" olarak gördüğünü yazdı. Ancak ilişkinin bitmesinin sebebi, İngiliz yarış pilotunun Vergara'ya karşı ilgisinin azalmasıydı.

İkilinin iki ay süren birlikteliğin ardından aralarındaki iletişimin azaldığı belirtilirken, kaynaklara göre çoğunlukla iletişime geçen taraf, Sofia Vergara oldu. Vergara, 2014'te tanışıp bir yıl sonra nikah masasına oturduğu ikinci eşi 48 yaşındaki Joe Manganiello'ya Temmuz 2023'te boşanma davası açmıştı.

Sofia Vergara ve eski eşi Joe Manganiello

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İlk evliliğinden Manolo adında 32 yaşında bir oğlu olan Sofia Vergara; "19 yaşındayken bir oğlum oldu, o da şu anda 32 yaşında ve ben anne değil, büyükanne olmaya hazırım" demişti.