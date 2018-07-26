Ekranlardan bir süredir uzak kalan Leyla Lydia Tuğutlu, tatil fotoğrafıyla ve doğal güzelliğiyle takipçilerini kendisine hayran bıraktı. Leyla Lydia Tuğutlu'nun fotoğrafına, binlerce beğeni ve yorum geldi.

Tuğutlu'nun takipçileri, güzel oyuncuyu artık dizilerde görmek istediklerini, sosyal medya hesabından yaptıkları yorumlar ile belli etti.

Tuğutlu'nun takipçileri güzel oyuncunun fotoğrafına "Artık dizilerde oynasan, izlesek senin deli dolu hallerini" notunu düştü.

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