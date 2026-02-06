Leyla Lydia Tuğutlu, müzik dünyasına adım attı

Leyla Lydia Tuğutlu, kariyerinde ilk kez elektronik müzikle sanatın farklı bir alanına adım attı. Maxi single formatında hazırlanan projenin çıkış şarkısı 'Senden Dönemem', ilk kez Kuruçeşme’deki stüdyoda basın mensuplarına dinletildi. Şarkı sözlerinde eşi Ceyhun Ergin’in imzası bulunuyor.

Farklı duyguları bir arada yansıtmayı hedeflediklerini belirten Leyla Lydia Tuğutlu; "Klipte kadının delirmiş hâli de var; ağladığı, güldüğü, farklı yüzlerini görüyoruz. Oyunculuğun biraz daha ön planda olmasını istedik" dedi. Türkçe sözlere sahip bir şarkının global ölçekte dikkat çekmesinin kendisi için çok kıymetli olduğunu vurguladı. Projenin başından itibaren evrensel bir bakış açısıyla hazırlandığını söyleyen Tuğutlu, yurt dışındaki dinleyiciye de ulaşmayı umut ettiklerini ifade etti.

Ceyhun Ergin - Leyla Lydia Tuğutlu.

Daha önce film ve dizilerde şarkı söyleyerek izleyicinin karşısına çıkan, farklı albüm projelerinde cover çalışmaları yapan Leyla Lydia Tuğutlu, elektronik müziğin kendisi için yeni bir alan olduğunu ifade ederek; "Her tür müzik dinliyorum. Eşim ağırlıklı olarak tekno dinliyor. Onun cesaretlendirmesiyle bu projeye girdik. Eğer bir müzik çalışması yapacaksam farklı bir şey olsun istedim, biraz ters köşe yapmak istedim” dedi.

Maxi single’daki şarkıların seçiminde oğlu Evren Deniz’in etkili olduğunu söyleyen Tuğutlu, süreci şu sözlerle anlattı: Oğlum şarkılar dinliyor. Babadan genetik bir aktarım olacak ki bu şarkıları çok seviyor. Biz onun kulağına çok güveniyoruz. Şarkıları ona dinlettiğimizde ‘güzel bir şarkı’ diyorsa, ‘bu iş yapar, bunu da koyalım’ diyoruz. Şarkılara böyle karar verdik. Şu an şarkıların sözlerini ezberlemiş durumda. Ben söylerken gördüğünde bayağı gurur duyuyor. "ÇOCUĞUMU KLİPTE OYNATMAK İSTEMİYORUM" Klipte çocuğunun yer alıp almayacağı sorularına ise net bir yanıt veren Leyla Lydia Tuğutlu; "Çocuğumuzu oynatmak istemiyorum. Bu tercihi ona bırakmak istiyorum. Büyüdüğünde paylaşmak isterse paylaşsın. Böyle bir şeye zorlamak istemiyorum. Paylaşan insanlara da saygı duyuyorum. Ama sosyal medyayı kullanacak yaşa geldiğinde bu kararı bilinçli bir şekilde kendisi versin" ifadelerini kullandı. Leyla Lydia Tuğutlu ve oğlu Evren Deniz. "BİZİM İÇİN HER GÜN SEVGİLİLER GÜNÜ" 14 Şubat Sevgililer Günü planları sorulduğunda ise özel bir program yapmadığını belirten Leyla Lydia Tuğutlu; "Çok romantik bir çift değiliz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz, beklentimiz yok. Sürpriz ya da hediye beklemiyoruz. Birlikte çalışıyoruz, sürekli beraberiz ve bundan çok keyif alıyoruz. Özellikle çocuk olduktan sonra birlikte geçirilen zaman daha da değerli hâle geldi. Abartmıyoruz, bizim için her gün sevgililer günü" dedi.