Leyla Mizrahi, uykusunda hayatını kaybetti

İş adamı Cemal Özgörkey’in yeğeni, 30 yaşındaki Leyla Mizrahi, uykusunda geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Henüz 6 ay önce anne olduğu öğrenilen Mizrahi’nin genç yaştaki vefatı, Özgörkey ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Ailesi tarafından yayınlanan taziye ilanında; "Zamansız ve erken kaybımız Leyla Mizrahi’yi yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Her daim sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla’mızın mekânı cennet, ruhu şâd olsun" ifadelerine yer verildi.

Leyla Mizrahi’nin cenazesi, 22 Aralık Pazartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’na defnedilecek.