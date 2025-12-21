Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Leyla Mizrahi, uykusunda hayatını kaybetti

        Leyla Mizrahi, uykusunda hayatını kaybetti

        İş adamı Cemal Özgörkey'in 30 yaşındaki yeğeni Leyla Mizrahi uykusunda hayatını kaybetti. Mizrahi, 6 ay önce anne olmuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2025 - 18:53 Güncelleme: 21.12.2025 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uykusunda hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İş adamı Cemal Özgörkey’in yeğeni, 30 yaşındaki Leyla Mizrahi, uykusunda geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Henüz 6 ay önce anne olduğu öğrenilen Mizrahi’nin genç yaştaki vefatı, Özgörkey ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

        Ailesi tarafından yayınlanan taziye ilanında; "Zamansız ve erken kaybımız Leyla Mizrahi’yi yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Her daim sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla’mızın mekânı cennet, ruhu şâd olsun" ifadelerine yer verildi.

        Leyla Mizrahi’nin cenazesi, 22 Aralık Pazartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’na defnedilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Leyla Mizrahi
        #cemal özgörkey
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!