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        Haberler Magazin Leyla Tanlar bikinili pozunu yayınladı! Sevgilisi Burak Dakak'tan beklenmedik bir yorum geldi!

        Leyla Tanlar bikinili pozunu yayınladı! Sevgilisi Burak Dakak'tan beklenmedik bir yorum geldi!

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden Güzel Günler'de boy gösteren genç oyuncu Leyla Tanlar, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını yayınladı. Sevilen ismin kendisiyle aynı dizide rol aldığı sevgilisi Burak Dakak, gönderiye güldüren bir yorum yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 17:37
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        Rol aldığı Paramparça adlı diziyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Leyla Tanlar, son olarak SHOW TV ekranlarında yayınlanan Güzel Günler dizisinde boy göstermişti.

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        Türkiye'nin başarılı genç oyuncuları arasında yer alan Leyla Tanlar, 1.3 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından bikinili pozunu yayınladı. Gönderiye, aynı dizide rol aldığı sevgilisi Burak Dakak yorum yaptı.

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        Leyla Tanlar'ın gönderisinin altına sevenlerinden: "Çok güzelsin", "Maşallah nazar değmesin", "Doğal güzellik" gibi yorumlar geldi.

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        Leyla Tanlar'ın gönderisi 26 binin üzerinde beğeni ve 500'ün üzerinde yorum aldı. Güzel ismin kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Burak Dakak'ın yorumu, takipçilerini güldürdü.

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        Burak Dakak, sevgilisi Leyla Tanlar'ın gönderisinin altına: "Çok güzelsin aşkım! Silsene :)" yorumunu yaptı.

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        İşte Leyla Tanlar'ın son pozu...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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