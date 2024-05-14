Leylek 'Gelendost'un hareketleri 24 saat izlenecek

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre, TREDAŞ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce iklim değişikliği ve insanın leyleklerin yaşamı üzerindeki etkisini araştırmak üzere çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında leyleğin konduğu platforma kamera sistemi kuruldu, leyleğin hareketleri izlenmeye başlandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, iklim değişikliği gibi küresel bir soruna dikkati çekmeyi ve doğal yaşamı korumayı toplumsal sorumluluklarının bir parçası olarak gördüklerini belirtti.