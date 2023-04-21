"YUVAYI ERKEK LEYLEK YAPIYOR"

Mart itibarıyla gelen ve 30 günlük kuluçka dönemleri olan leyleklerin yuvalarında 3-4 yavru bulunduğunu da belirten Yılmaz, "Bu bölge besi yönünden de çok zengin. Normalde yuvayı dişi kuş yapar derler ama leyleklerde tam tersi oluyor. Yuvayı erkek leylek yapıyor ve dişi buna göre erkeğini seçiyor" diye konuştu.