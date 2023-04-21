Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü

Samsun'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki 'Leylek Ormanı', baharın gelmesiyle canlandı. Kış döneminde deforme olan yuvalarını gagalarında taşıdıkları dal parçalarıyla onaran leylekler, kuluçkaya yatıp yeni yavruları için hazırlanıyor

ABONE OL
DHA
  • Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü

    UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası, Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip. 358 kuş türüne ev sahipliği yapan delta baharla canlandı.
  • Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü

    DHA'nın haberine göre Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaklaşık 1000 leylek bulunuyor.
  • Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü

    Özelikle Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi'nde, leylek yuvalarının yoğun olduğu ve 'Leylek Ormanı' olarak adlandırılan bölgede mart ayı itibarıyla yuvalar hareketlenmeye başladı.
  • Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü

    60 yuvanın olduğu alan ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kış ayında deforme olan yuvalarını gagalarında taşıdıkları dal parçaları ve otlarla onaran leylekler ailelerine katılacak yeni üyeler için yuvalarını hazırlıyor.
  • Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü

    Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, Leylek Ormanı'nın yerli ve yabancı turistlerin en yoğun ziyaret ettiği alanların başında geldiğini ifade ederek, "60 leylek yuvasının bir arada olduğu bir alan burası.
  • Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü

    Leylek yuvaları burada ağaçlar üzerinde. Bir ağaç üzerinde 3-4 yuva görebilirsiniz. Ziyaretçilerin leylekleri daha rahat gözlemleyebilmeleri için Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bölgeye bir kule yapıldı. Buradan çok güzel bir şekilde onları izleyebiliyorsunuz" dedi.
  • Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü

    "YUVAYI ERKEK LEYLEK YAPIYOR"

     

    Mart itibarıyla gelen ve 30 günlük kuluçka dönemleri olan leyleklerin yuvalarında 3-4 yavru bulunduğunu da belirten Yılmaz, "Bu bölge besi yönünden de çok zengin. Normalde yuvayı dişi kuş yapar derler ama leyleklerde tam tersi oluyor. Yuvayı erkek leylek yapıyor ve dişi buna göre erkeğini seçiyor" diye konuştu.
  • Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü
  • Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü
  • Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü
  • Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü
  • Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü
  • Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü
  • Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü
  • Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü
  • Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü
  • Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.