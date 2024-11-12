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        Haberler Yemek Yapma Lezzet tutkunları İçin: Fırında mac n cheese tarifi ile sofralarınızı şenlendirin!

        Lezzet tutkunları İçin: Fırında mac n cheese tarifi ile sofralarınızı şenlendirin!

        Makarna ve peynir severler için mükemmel bir tarif: Fırında mac & cheese! Kremsi ve zengin peynir sosuyla, bu tarif herkesin favorisi olmaya aday. Adım adım hazırlama aşamalarıyla bu klasik lezzeti sofranıza taşıyın.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 17:07 Güncelleme: 12.11.2024 - 17:07
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        Fırından yeni çıkmış, dumanı üzerinde tüten bir mac & cheese hayal edin. Özel peynir karışımı ve baharatlarla zenginleştirilmiş bu tarifi hazırlamak sandığınızdan daha kolay! İşte adım adım mükemmel bir fırında mac & cheese tarifi!

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        MALZEMELER

        Yapışmaz pişirme spreyi (yağlamak için)

        Koşer tuzu (kaynatmak için)

        200 gram taze rendelenmiş keskin sarı çedar peyniri

        85 gram taze rendelenmiş keskin beyaz çedar peyniri

        85 gram taze rendelenmiş mozzarella peyniri

        55 gram taze rendelenmiş Gouda peyniri

        55 gram taze rendelenmiş Colby Jack peyniri

        450 gram kuru dirsek makarnası

        3 ½ yemek kaşığı tuzsuz tereyağı (bölünmüş)

        420 ml yarım ve yarım (yarı süt yarı krema karışımı)

        60 ml krema

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        1 ½ yemek kaşığı kıyılmış sarımsak

        2 yemek kaşığı çok amaçlı un

        1 çay kaşığı sarımsak tozu

        1 çay kaşığı soğan tozu

        ½ çay kaşığı karabiber

        ½ çay kaşığı kırmızı biber

        1 çay kaşığı beyaz biber

        ½ çay kaşığı toz hardal tohumu

        Old Bay baharatı (isteğe bağlı)

        Himalaya pembe tuzu (isteğe bağlı)

        120 ml baharatlı ekmek kırıntısı

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        FIRINA HAZIRLIK

        Mükemmel bir makarna ve peynir tarifine başlamak için öncelikle fırını 180 derece sıcaklığa getirin. Bu esnada büyük bir güveç kabını yağlayarak pişirme öncesinde yapışmayı engellemek için hazırlayın. Tüm bu hazırlık adımları, tarifin sonunda mükemmel bir kıvam elde etmenizi sağlayacak.

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        MAKARNA HAZIRLAMA

        Makarnanın doğru pişirilmesi, lezzetli bir mac & cheese için önemlidir. Büyük bir tencerede tuzlu suyu kaynatın ve ardından makarnayı ekleyin. Al dente kıvamına ulaşana kadar makarnaları pişirin ve ½ su bardağı haşlama suyunu ayırarak makarnayı süzün. Haşlanan makarnaları 1½ yemek kaşığı tereyağı ile karıştırarak lezzet katın ve yapışmayı önleyin.

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        PEYNİR VE SOS HAZIRLAMA

        Mac & cheese'in en önemli aşamalarından biri, sosun doğru kıvama gelmesidir. Orta boy bir sos tenceresine yarım su bardağı süt, ağır krema ve krem peyniri ekleyin. Düşük ateşte karıştırarak karışımın iyice ısınmasını sağlayın.

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        Ayrı bir sos tenceresinde 2 yemek kaşığı tereyağını eritin ve kokusu çıkana kadar sarımsağı pişirin. Un ekleyin ve hafif altın rengi alıncaya kadar karıştırın. Yavaşça sıcak süt karışımını ekleyerek sosu koyulaştırın.

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        SOSU TATLANDIRMA

        Sosun kıvamı kadar, baharatlarla lezzetlendirilmesi de önemlidir. Sarımsak tozu, soğan tozu, karabiber, beyaz biber, paprika ve Himalaya tuzu ekleyerek tatları derinleştirin. Bu baharat karışımı, mac & cheese'inize zengin bir lezzet katacaktır. Ayrıca Old Bay baharatı ve öğütülmüş hardal tohumu, klasik tariften farklı bir tat profili yaratır.

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        GÜVEÇTE KATMANLAMA

        Sos hazır olduktan sonra, güveç kabına makarnanın yarısını dökün ve ayırdığınız peynirlerin yarısını üzerine serpin. Kalan makarna ve peyniri de ekleyerek malzemeleri katmanlayın. Fırına vermeden önce makarnanın her tarafının sosla kaplandığından emin olun. Fırında 10-15 dakika pişirerek peynirin erimesini sağlayın.

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        FİNAL DOKUNUŞ: EKMEK KIRINTILARI

        Güveçten çıkarılan makarnanın üzerine ekmek kırıntılarını serpin ve beş dakika daha pişirin. Ekmek kırıntıları altın rengine döndüğünde, lezzetli ve kıtır kıvamda bir üst katman elde etmiş olacaksınız.

        Kaynak: Tasty

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