LG, CES öncesinde AI işlemcili 2024 OLED TV'leri tanıttı LG, CES 2024'ün önümüzdeki hafta Las Vegas'ta başlamasından sadece birkaç gün önce yeni bir OLED TV serisini duyurdu. LG Signature OLED M4 ve OLED G4 TV'ler, sürpriz bir şekilde, geçen yılki modellerin dört katı performans sunan güncellenmiş bir AI işlemci ile donatıldığını duyurdu

CES 2024 öncesinde duyurulan, yapay zeka destekli bu yeni modelde, Alpha 11 AI işlemci, görüntü ve ses kalitesini artırmak için çalışıyor ve önceki modele kıyasla oyun oynarken görsel performansta yüzde 70'lik bir iyileşme sunulduğu belirtiliyor.

AI (Yapay zeka) çipi, bulanıklığı azaltmak için nesneleri ve arka planları yükseltir ve iddiaya göre "film yapımcılarının amaçladığı ruh halini ve duygusal unsurları en iyi şekilde iletmek" için renkleri analiz eder ve ayarlar. LG ayrıca, anında parlaklık ve kontrasta ince ayar yapan tescilli Dynamic Tone Mapping Pro teknolojisi sayesinde daha "üç boyutlu" bir görüntü vaat ediyor. AI çipinin ayrıca sanal surround sese izin verir ve hatta diyaloğu geliştirmek için vokalleri film müziklerinden ayırdığı belirtiliyor.

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144HZ YENİLEME HIZI SUNUYOR

Çözünürlük 4K olarak kalıyor ancak yenileme hızları parlıyor. Geçen yılki modeller 120Hz'de sınırlıydı, ancak M4 ve G4 artık 144Hz yenileme hızı sunuyor. Açıkçası, yüksek yenileme hızları, aksiyon dolu içeriği izlemek ve oyun oynamak için harikadır. Bu amaçla, her TV, akış içeriğini görüntülemek ve bulut üzerinden oyun oynamak için LG'nin webOS platformuna erişim sunar.

M4, kablosuz olarak ses ve video akışı sağlayan ve bağlı kablolara olan ihtiyacı ortadan kaldıran LG'nin tescilli Zero Connect Box ile birlikte gelir. Teknoloji, 120Hz yenileme hızıyla 4K'ya kadar gerçek zamanlı video ve ses iletimi sağlar. Bu, kesinlikle temiz bir oturma odası estetiğine kendini adamış insanlar içindir.

LG'nin yeni OLED TV'lerinin her biri, oyuncular için harika olan hem NVIDIA G-Sync hem de AMD FreeSync için destek sunuyor. Paneller ayrıca, kullanıcıların farklı oyun türleri için tasarlanmış ekran ön ayarları arasında anında geçiş yapmalarına olanak tanıyan LG'nin Game Optimizer seçim ekranıyla birlikte geliyor.